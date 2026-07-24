Накрытые тела, разрушенные дома и автомобили: что происходит на месте удара по полигону под Киевом (фото, видео)

Последствия российской атаки / © ТСН

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В Киевской области две российские баллистические ракеты поразили спортивный комплекс, где проходила выставка дронов и другой военной техники. О том, что это была именно частная площадка, а не военный полигон, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

Что известно о ракетном ударе во время выставки систем БпЛА

Десять погибших и сто раненых —такие данные приводит генеральный прокурор Руслан Кравченко. В результате российской атаки повреждены 27 частных домов и 44 транспортных средства, сообщили в КОВА.

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По страшной иронии судьбы выставка систем БпЛА называлась «Критично захищено». Организатор мероприятия — Ассоциация производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий. После ракетного удара в Сети начали писать, что информация о выставке была заранее известна публично. У ТСН такого подтверждения нет. Но очевидно, что в таких мероприятиях участвуют десятки людей, которые знают место и время их проведения.

Офис генерального прокурора уже возбудил дело по статье о военном преступлении. При этом возбуждено уголовное дело по статье о служебной халатности. Следствие должно установить, кто согласовывал формат и место проведения мероприятия и были ли оценены все риски в условиях войны.

Последствия атаки / © ТСН

ТСН побывала на месте трагедии: что говорят об обстреле

Корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак побывал на месте трагедии. Он отметил, что все произошло недалеко от Житомирской трассы в Киевской области.

«Здесь разрушены десятки домов, десятки автомобилей. И самое страшное — мы собственными глазами видели как минимум четыре накрытых тела. Местные жители говорят, что слышали три взрыва — посыпались окна и двери. На месте работают спасательные службы и правоохранители», — сообщает корреспондент ТСН.

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Он отметил, что под удар попал частный полигон-стрельбище, где решили провести показ техники БпЛА и сопутствующих товаров. В настоящее время на месте работают специалисты, которые изучают подробности и обстоятельства трагедии.

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