Налог на бездетность или обратно в СССР: эксперт "разнес" скандальную инициативу в Раде

Семьи, воспитывающие одного или двух детей, наоборот, должны получать больше экономической поддержки.

В украинском парламенте по-особому решили улучшать сложную демографическую ситуацию в Украине.

В ВР зарегистрировали скандальный законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о создании предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине".

Иными словами – ввести "налог на бездетность", или как его более снисходительно назвали "демографический сбор".

Кто автор инициативы?

Следует отметить, что автором законопроекта является нардеп Сергей Гривко.

Он уже до этого "отличился" скандальными инициативами о расстреле дезертиров, штрафах для владельцев кондиционеров и заключенных, которые должны с помощью велосипедов генерировать электроэнергию.

Демографическая ситуация в Украине / Фото: ТСН.ua

О чем идет речь в документе?

Документ предусматривает, что плательщиками "демографического сбора" предлагают сделать всех физических лиц – резидентов Украины от 21 до 58 лет.

Предлагается ввести следующие ставки сбора:

1,5% от объекта налогообложения – для лиц, не имеющих детей;

1% от объекта налогообложения – для лиц, имеющих одного ребенка;

0,5% от объекта налогообложения – для лиц, имеющих двоих детей.

Исключением станут лица, имеющие троих или более детей; лица, имеющие бесплодие или нарушенную репродуктивную функцию, что делает невозможным материнство (родительство), с подтверждением соответствующих обстоятельств надлежащими медицинскими документами не реже, чем один раз в 2 года; лица, имеющие статус лиц с инвалидностью I группы.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его цель – создание предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине. Также документ предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины.

Докажите, что вы бесплодны

Скандальный законопроект украинцы уже успели раскритиковать в социальных сетях.

В документе предполагается, что люди, имеющие бесплодие или нарушенную репродуктивную функцию, должны не реже, чем раз в два года подтверждать это соответствующими медицинскими документами. Мягко говоря, доказывать очевидное.

Не обошлось без критики других депутатов.

"Никакие "демографические" налоги никто вводить не собирается. Никогда не будет. Воспринимайте просто как очередную д****ную идею трусковецкой школы экономики", — написал на своей странице в социальной сети нардеп Ярослав Железняк.

Позже Железняк дополнил свое сообщение сарказмом: "Как они еще и сюда из Минэкономики и ОП кэшбек "Сделано в Украине" не додумались прицепить, я прям удивляюсь".

Демографическая ситуация в Украине / Фото: Associated Press

Такое уже было

ТСН.ua поинтересовался у демографов, действительно ли такое налогообложение улучшит демографическую ситуацию в стране и станет полезным для общества.

"Если коротко – то это возвращение в "совок". Дело в том, что кое-что подобное уже существовало во времена СССР, но в целом ни к чему хорошему (в смысле повышения рождаемости) не привело. Подобные инициативы никак не повлияют на рождаемость и конечно ее не улучшат — просто заберут у людей деньги и все", — рассказывает ТСН.ua Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

Он добавляет, что с подобными инициативами "играть" не стоит.

"Понимаете, подобный налог на бездетных существовал в советские времена и составлял 6%. Но это никак не стало мотивом чтобы люди женились и рожали детей. Этот налог взимали с мужчин в 20 лет, а женщинам его начисляли сразу после свадьбы, то есть не давали даже времени в девять месяцев, чтобы забеременеть и родить ребенка", – рассказывает Александр Гладун.

Цель – наполнять бюджет?

Он подчеркивает, что даже при тоталитарном режиме подобные налоги не пугали людей, а тем более не стимулировали – кто хотел и мог родить ребенка, делали это без принуждения и налогового давления.

"Тогда такие налоги просто пополняли бюджет и не больше. Сейчас, скорее всего, цель такая же, но зачем его внедрять во время войны и в целом при сложной демографической ситуации в страны, мне лично не понятно. Также удивительно то, что этот налог должны будут платить даже те родители, у которых есть один или два ребенка. Наоборот, такие семьи нуждаются в экономической поддержке", — отмечает Александр Гладун.

Депутатам следует почитать Стратегию

Он добавляет, что сейчас на сайте Министерства социальной политики размещен проект Стратегии демографического развития Украины на период до 2040 года.

"Одной из стратегических целей, определенных в этом проекте, является создание условий для повышения рождаемости и поддержка семьи. Там обозначены и конкретные направления реализации этой цели. Вообще-то семьи с детьми нуждаются в всяческой поддержке, но не такими методами", — заключает Александр Гладун.

Кстати, после шквала критики стало известно, что народный депутат Сергей Гривко решил отозвать свой скандальный законопроект.

Ранее ТСН.ua рассказывал о "налоге на бездетность": в Раде предлагают новую инициативу — подробности.

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