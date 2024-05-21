Налог на "бездетность", педали для заключенных, штрафы за кондиционеры: все о скандальных предложениях нардепа Гривко

Нардеп Сергей Гривко за последние несколько лет отличился странными предложениями на законодательном уровне.

Нардеп Сергей Гривко попал в парламент в 2019 году от партии "Слуга народа". За период своего депутатства он неоднократно попадал в поле зрения СМИ из-за своих странных и порой скандальных предложений. Одним из последних, в частности, стал законпроект "о создании предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине".

ТСН.ua собрал известные заявления Сергея Гривко, которые наделали шум в Сети.

Налог на "бездетность"

Сергей Гривко 16 мая зарегистрировал законопроект №11264 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы по созданию предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине", которым предлагается ввести "налог на бездетность".

Плательщиками "демографического сбора" предлагают сделать всех физических лиц – резидентов Украины от 21 до 58 лет.

Предлагается ввести следующие ставки сбора:

1,5% от объекта налогообложения – для лиц, не имеющих детей;

1% от объекта налогообложения – для лиц, имеющих одного ребенка;

0,5% от объекта налогообложения – для лиц, имеющих двоих детей.

Исключением станут лица, имеющие троих или более детей; лица, имеющие бесплодие или нарушенную репродуктивную функцию, что делает невозможным материнство (родительство), с подтверждением соответствующих обстоятельств надлежащими медицинскими документами не реже, чем один раз в 2 года; лица, имеющие статус лиц с инвалидностью I группы.

Целью законопроекта является создание предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине, предоставления всесторонней поддержки семьям с детьми, обеспечения семей с детьми доступным жильем, транспортными средствами, удовлетворения других их социально-экономических потребностей, а также повышения престижа материнства (родительства) и стимулирования повышения уровня рождаемости в Украине.

"Эзотерическое" образование

В ноябре 2023 года Сергей Гривко инициировал создание государственного реестра астрологов, тарологов, нумерологов и других экспертов эзотерической сферы. С желающих работать на рынке "эзотерических услуг" нардеп предложил взимать плату в государственный бюджет в размере одной минимальной заработной платы.

Нардеп также предлагал нововведение в "Закон Об образовании". В частности, ввести термин "эзотерическое образование". Затем астрологи, нумерологи, тарологи, а также знахари и целители, имеющие статус физлица-предпринимателя или другого самозанятого лица, должны добровольно зарегистрироваться в Реестре наставников в сфере эзотерического образования МОН. Этим законом предусмотрено также создание специальных учебных заведений, как "школа эзотерики", "институт эзотерики" и "академия эзотерики".

Заключенные должны "крутить педали"

В законопроекте под номером 10057 Сергей Гривко предлагал мотивировать 50 тысяч заключенных генерировать электроэнергию через велогенарационные установки.

"Срок заключения уменьшится на 3 дня, но не более 10 месяцев в год. То есть за год заключенный может уменьшить на 30 дней срок заключения. Что повлияет прямо на экономию по его содержанию – примерно до 8% (до 200) млн в грн)", - говорилось в проекте закона.

По мнению депутата, законопроект откроет альтернативные возможности для наполнения энергетической системы, которые можно имплементировать в активный спорт, спортивные залы и другие структуры.

Законопроект о расстреле дезертиров

Среди нардепов-авторов законопроекта, предусматривавшего, что командирам могут разрешить убивать военных в боевой обстановке за неисполнение приказов, был и Сергей Гривко.

Однако после резонанса законопроект был отозван из Верховной Рады.

Штрафы для владельцев кондиционеров

Нардеп Сергей Гривко решил взяться и за кондиционеры, потому что, по его словам, их на фасадах домов устанавливают кое-как. Нарушителей, по его замыслу, должны были выявлять полицейские и представители государственной стройинспекции. Такую инициативу он предлагал еще в 2021 году. Гривко даже нашел нарушение в здании, за которое отвечает аппарат Верховной Рады.

Разрешение на превышение скорости

В ноябре 2020 года Сергей Гривко подал в Верховную Раду законопроект №3744, предлагавший увеличить "бесплатный" допустимый лимит превышения скорости на дороге с предусмотренных 20 км/ч до 50 км/ч (на дорогах, имеющих три и более полос в одном направлении ).

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По мнению нардепа, принятие законопроекта должно уменьшить ограничения относительно скорости движения на международных и национальных автомобильных дорогах, обеспечить сокращение затрат времени на прохождение водителями автомобильного транспорта длинных расстояний, способствовать предотвращению усталости водителей и позволить снизить риски, связанные с длительным непрерывным пребыванием водителей рулем.

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