Налоги для украинцев за границей: как платить и угрожает ли беженцам "двойной счет"

Эксперт рассказал, как украинцам, находящимся за границей, платить налоги

Из-за российской агрессии и войны миллионы украинских беженцев вынуждены жить и работать за границей. Недавно в Сети подняли тему налогообложения, мол, украинские беженцы обязаны платить налоги в Украине с доходов, полученных за границей.

Эксперты отмечают, что налоги нужно платить в соответствии с действующим законодательством.

Избегание двойного налогообложения

«Украина подписала со странами ЕС договоренность о предотвращении двойного налогообложения. То есть, если украинка или украинец работает в Польше или Германии, и там платит налоги, то в Украине уже не нужно их платить. Такова общемировая практика. Как исключение США, где требуют от своих граждан платить налоги еще и у себя дома, кроме того, что они уже уплачены в другой стране», — рассказывает ТСН.ua Павел Себастьянович, эксперт по налогам.

К этому он добавляет, что украинцы, работающие за границей, не обязаны в Украине платить налоги с доходов, полученных за границей.

«Если налоги уже уплачены в стране, где сейчас находятся граждане, то налоги с доходов им не нужно платить. Если человек официально работает в Великобритании или Германии, то он платит налог там, поэтому за полученные за границей доходы в Украине ничего не нужно платить», — говорит эксперт.

К этому Себастьянович добавляет, что исключением могут быть страны, где НДФЛ (налог на доходы физических лиц) ниже, чем в Украине, но в Европе обычно уровень налогов выше. Тогда налогоплательщик должен уплатить в Украине разницу.

Удаленная работа ФЛП и наемных работников

В то же время многие наши сограждан проживают в странах ЕС, но работают удаленно в Украине. Многим непонятно, как быть с налогами при таком варианте работы.

«Если человек работает как ФЛП (физическое лицо предприниматель), находится за границей и при этом осуществляет свою хозяйственную деятельность в Украине, то такой гражданин платит налоги с этого ФЛП в Украине. Вся отчетность по деятельности ФЛП подается через электронный кабинет плательщика, и для этого гражданам не нужно приезжать в Украину. Такому предпринимателю начисляются все налоги удаленно. Нужно только их своевременно оплачивать», — объясняет Себастьянович.

Он добавляет, если человек работает за границей наемным работником, например, в IT-компании и проживает где-то в Германии, а офис компании находится в Киеве или Львове, тогда уплатой налогов занимается работодатель такого работника.

«В таком случае налоги платит в Украине компания, в которой работает этот работник и получает плату за выполненную удаленную работу. Компания платит все налоги — НДФЛ, ЕСВ и военный сбор. Такому наемному работнику вообще не нужно беспокоиться об уплате налогов — все это делает его работодатель», — отмечает Павел Себастьянович.

Проблемы реформ и бюрократические стены

Павел Себастьянович подчеркивает, что во время работы в рабочей группе при Министерстве финансов и в налоговом комитете после Майдана у него сложилось мнение — никто не хочет ничего реформировать.

Он вспоминает попытку ввести реформу по примеру Эстонии (которая 12 лет является лидером рейтинга наиболее комфортных налоговых систем), которая предусматривала налог на выведенный капитал и облегчение администрирования ФЛП.

«Тогда мы не смогли пробить стену бюрократов», — отмечает эксперт.

Вместо реформ, по его словам, сейчас в Украине фактически хотят уничтожить ФЛП, навязав им администрирование НДС, что ликвидирует упрощенную систему налогообложения.

По мнению Себастьяновича, такие действия оказывают негативное влияние на позиции Украины в международных рейтингах, в частности, экономической свободы и демократии.

«Во время Майдана мы были на 120-х местах в рейтинге экономической свободы, а сейчас на 140-х. По индексу демократии мы были на 80-х и 70-х местах, а сейчас на 92-м месте».

Себастьянович также приводит сравнение по финансовой политике:

«Мы почти на последнем месте по кредитованию бизнеса. Сомали лучше кредитует свой бизнес, чем Украина вдвое. А в Бангладеш откуда нам планируют везти рабочую силу для послевоенного восстановления, кредитуют в пять раз больше, относительно ВВП, чем в Украине. Наш враг Россия кредитует бизнес и ВПК почти в десять раз больше».

По мнению эксперта, условия созданы Нацбанком, из-за которых коммерческие банки не кредитуют промышленность и производство оружия, отмечая, что деньги обращаются в депозитных сертификатах и облигациях, в то время как в реальном секторе экономики денег нет.

