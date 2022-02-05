Налоги на церковь: во Львовской области крестьяне получили "квитанцы" с долгом, потому что не жертвовали на храм

Налоги на церковь: во Львовской области крестьяне получили "квитанцы" с долгом, потому что не жертвовали на храм

Ежемесячная плата – 30 гривен.

Во Львовской области в селе Подборцы местным жителям пришли "квитанции" с долгом, потому что не делали ежемесячного пожертвования на храм. Речь идет о 30 грн ежеместно. Церковными должниками люди не считают себя, мол, жертвовать на храм нужно только добровольно.

Что это за налог такой и кто ввел — рассказали в ТСН.19:30 за 5 февраля.

Квитанция, написанная от руки, пришла жителю села Подборцы Николаю Федану. За девять лет мужчина должен церкви 2 530 гривен. "Сначала меня это рассмешило. Я подумал, что это шутка. Не может быть долга, если я не хожу в эту церковь. Я однозначно не буду платить", – говорит мужчина.

В селе Подборцы, что недалеко от Львова, есть только одна церковь — греко-католическая. Чтобы выяснить, кто автор идеи, ТСН обратилась к приходскому священнику. Впрочем, калитка закрыта. К зову, никто не выходит. По телефону святой отец Михаил был немногословен: "Я болен, Вы слышите как я говорю. Вы слышите, что я болен, лежу с температурой, не слышите ли?".

Звоним по номеру, указанному в квитанции о долге. Не представляемая женщина подтверждает: именно она разносила записки. Скольким людям не говорит. "Это не налог, это добровольные пожертвования на содержание церкви. Но в народе такое слово есть "налог". Поэтому оно так и приклеилось", — отмечает.

Во Львовской области местным пришли квитанции с долгом из-за пожертвований на храм | Новости Украины

Во Львовской архиепархии греко-католической церкви говорят: никто из прихожан с жалобами не обращался, но после огласки дело исследовали. "К этому делу содержание храма не приобщен отец. Это внутреннее согласование общиной. Именно таким образом решают содержать церковь", — говорит пресс-секретарь Львовской архиепархии УГКЦ отец Павел Дроздяк.

Церковники напоминают, что все пожертвования добровольны. Впрочем, вмешиваться в действия общины не собираются. Мол, жители села решили напомнить сожительницу о его долге. В свою очередь, некоторые из парафин церкви в таком налоге ничего удивительного не видят. Даже вспоминают древние времена, когда на церковь давали деньги.

Сколько жителей Подборцев добровольно задолжали церкви, выяснить не удалось. Николай уверяет, что далеко не единственный, кому пришли возмутительные платежки. Его соседи тоже их получили. Просто публично общаться об этом не хотят, как и платить.