Налоговая амнистия: будет ли добровольное декларирование работать в Украине

С 1 сентября граждане Украины имеют право подать единовременную добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы.

Те, кто имеет на руках деньги, имущество, счета в банках или ценные бумаги, но не оплатил за них налоги — сможет их задекларировать. С сентября в Украине начала действовать налоговая амнистия.

Нашлись ли в первые дни желающие это сделать и сколько декларировали — в налоговой покой не разглашают. Говорят, процесс продлится целый год и будет анонимным. Более подробно — в материале ТСН.19:30.

Украинцы могут задекларировать дома, земельные участки, авто или яхты, деньги или ценные бумаги, счета или имущество за рубежом, за которые налогов не заплатили за специальными ставкам:

"Базовых ставок несколько: 5% наличные в банке и валютные ценности, 2,5% — если вы эти деньги переводите в ОВД. 9% — это зарубежные активы", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Для этого нужно лишь подать электронную декларацию в налоговую. Большинства украинцев, уточняет министр, нововведение не касается. Сбережения с официальной зарплаты, контрактов или бизнеса — декларировать не надо. Если необлагаемых денег у вас меньше 400 тыс. гривен или же имеете жилье менее 120 кв м — такие объекты можно не декларировать. Норма направлена на тех, кто имеет значительные доходы. А таких, фактически в государстве — только 5-10%.

"Мы прямо запретили в Законе проверку происхождения этих средств. Никаких дополнительных осложнений не будет. Зато человек получит документ, который сможет показать что эти средства — легальные", — отметил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетьманцев.

Исключения, правда, в законе тоже есть. Если человек заработал такие деньги криминальным путем или же находится под санкциями государства — налоговую амнистию он не получит. Это же касается и тех, кто работал на государство и их близких родственников. Чиновник не может принять участие в налоговой амнистии, если он занимал должность с 2005 года.

Только по приблизительным подсчетам налоговиков, украинцы накопили незадекларированных денег и имущества на 50 млрд долларов. Поэтому их возвращение в экономику будет достаточно эффективным. Впрочем, надежды на эффективность амнистии разделяют не все эксперты. Говорят, государство должно обеспечить постоянство законов и честную работу судов, чтобы закон действительно работал. Кроме того — Украина должна следить, чтобы амнистией не пользовались зарубежные преступники для легализации своих доходов.

Зато в Минфине обещают — такие процессы будут контролировать и планируют активно сотрудничать с зарубежными партнерами. Сама же амнистия будет одноразовой и действует до 1 сентября 2022 года. А за это время государство разработает систему контроля тех, кто не захотел платить даже сниженные ставки.

Новости Украины: начало налоговой амнистии - как ею воспользоваться

Напомним, Владимир Зеленский подписал законы, вводящие налоговую амнистию. Первый закон позволяет добровольно задекларировать свои активы, а другой — освобождает от ответственности. ТСН.ua рассказал детали и основные особенности одноразового добровольного декларирования.

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