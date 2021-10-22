Налоговая амнистия: Гетманцев объяснил, как задекларировать "зарплату в конверте"

Работник имеет право не называть работодателя, который платил неофициальную зарплату.

В Украине хотят ввести разовую налоговую амнистию. Люди смогут "засветить" свое состояние, уплатить налог в 5% и таким образом легализовать доходы. В частности, это касается и "зарплат в конвертах", если общая сумма будет превышать 400 тыс. грн.

В очередном выпуске ток-шоу "Право на владу" обсуждали вопрос будущей налоговой аминистии. В редакцию поступил вопрос от зрителя такого содержания: "Последние 15 лет я работал и получал зарплату в конверте не по собственному желанию. Будет ли отвечать мой работодатель перед налоговыми органами, если я расскажу о зарплате в конверте?".

На этот вопрос ответил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев:

"Если есть конфликт между работодателем и работником, то работодатель уже сегодня должен отвечать — и может отвечать, если работник напишет заявление в инспекцию по труду. То есть ничего не меняется с налоговой амнистией. А в налоговой нет полномочия — мы запретили налоговой проверять источники происхождения средств (речь идет о будущей налоговой амнистии — ред.). Поэтому само по себе представление декларации не будет иметь каких-то последствий для работодателя. А если работник хочет последствия вызвать, есть инспекция по труду", — пояснил депутат.

Отметим, что налоговая амнистия будет проведена в Украине только один раз для того, чтобы дать возможность подвести черту под темным финансовым прошлым и начать жизнь с чистого листа.

Те, кто воспользуется амнистией, получат возможность оплатить меньшие налоги, чем предусмотрено законодательством — 5% вместо 19,5%, как они должны были оплатить.

Народный депутат Данил Гетманцев объяснил действие налоговой амнистии

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