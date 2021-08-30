Налоговая амнистия: как задекларировать квартиры, машины и деньги, и что будет, если это проигнорировать

Украинцы, которые задекларируют свои активы, освобождаются от ответственности за неуплату налогов, но не за другие преступления: в будущем декларантами могут заинтересоваться правоохранители.

С 1 сентября в Украине стартует добровольная (одноразовая) налоговая амнистия. Украинцы получат возможность легализовать свои наличные сбережения, полученные «в конверте», и имущество, приобретенное за счет таких средств. Для этого нужно лишь подать декларацию и уплатить государству небольшой процент от стоимости имущества и размера сбережений. Продлится налоговая амнистия ровно год, до 1 сентября 2022-го.

О том, кто может задекларировать свои активы и каким образом можно это сделать, рассказали в Государственной налоговой службе. Подробнее об этом читайте в материале «Однократное добровольное декларирование: полная инструкция и ответы на все вопросы».

Между тем ни налоговая, ни принятый Верховной Радой закон о налоговой амнистии не дает ответ на ряд ключевых вопросов. Первый касается наличных: нужно ли их предварительно класть на банковский счет? Второй — по поводу квартир и автомобилей, приобретенных в советское время или в 90-е, из которых платились налоги, но подтвердить это физически невозможно.

И третий, — наверное, ключевой вопрос для всех украинцев, — что будет, если просто проигнорировать налоговую амнистию? Ответы на них ТСН.ua искал вместе с налоговым юристам и экономическим экспертам.

Кого касается амнистия, что можно декларировать и во сколько это обойдется

Воспользоваться налоговой амнистией и задекларировать свои активы смогут все, кто когда-либо был или является плательщиком налогов в Украине. Но есть исключения. Как объяснил в комментарии ТСН.ua руководитель юридической компании Investment Service Ukraine Иван Герасименко, не имеют права на амнистию работники государственных структур, которые подают или подавали хотя бы раз с 2005 года декларацию чиновника. Также не могут подавать нулевую декларацию несовершеннолетние, недееспособные и ограниченно дееспособные лица, а также лица, в отношении которых применены санкции.

Декларированию подлежит недвижимое имущество (земельные участки, площадь которых превышает норму бесплатной передачи, квартира или квартиры площадью более 120 кв. м, жилой дом или дома площадью от 240 кв. м, нежилые дома некоммерческого назначения), движимое имущество (вторая и последующие машины, ювелирные изделия, предметы искусства и антиквариата, драгоценные коллекции), денежные сбережения от 400 000 гривен и другое (ценные бумаги, памятные банкноты и монеты, доли в имуществе юридических лиц, корпоративные права).

За активы, размещенные в Украине, декларантам придется заплатить 5% от их стоимости, а за зарубежные активы — 9%. Лицам, которые декларируют украинские ОВГЗ, необходимо будет оплатить 2,5% от их стоимости.

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Есть исключения и в отношении активов, которые подлежат декларированию. Как объясняет в комментарии ТСН.ua руководитель киевского офиса адвокатского объединения «Матвеев и партнеры» Юлия Лукошкина, нельзя декларировать наличные средства и активы, приобретенные преступным или коррупционным путем, активы, которые имеют происхождение или расположенные на территории страны-агрессора и активы, находящихся под санкциями Украины.

По словам Ивана Герасименко, наибольшую выгоду от налоговой амнистии получат те, кто имеет много незадекларированных денег и хочет использовать их в будущем.

«Где эти деньги — в Украине или на счетах оффшорных компаний — не имеет значения. Если государство Украина не видит, откуда человек взял эти деньги, то их нельзя будет использовать для покупки чего-то в будущем», — говорит специалист.

Что будет, если проигнорировать декларирование

Налоговая амнистия — добровольная, поэтому украинцы не обязаны декларировать свое имущество и сбережения, и никакого наказания за это — не предусмотрено.

Однако, как объяснили ТСН.ua специалисты адвокатского объединения «Артиус», лица, которые не воспользовались правом задекларировать свои активы, будут считаться такими, которые сообщили контролирующий орган (налоговую) об отсутствии в собственности активов, приобретенных за счет доходов, из которых не уплачены налоги, или объем таких активов не превышает пределов, определенных законом, и не требует декларирования. Поэтому после проведения декларирования, если у гражданина обнаружат незадекларированные активы, он будет вынужден отвечать за уклонение от уплаты налогов.

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Специалисты отмечают, что хотя налоговая амнистия освобождает граждан от ответственности за неуплату налогов, она не освобождает от ответственности за другие преступления. Поэтому вполне вероятно, что на людей, которые задекларируют значительные активы, обратят внимание правоохранительные органы и налоговая, и им придется объяснять источники происхождения задекларированного имущества.

«Налоговой будет интересно проверить, все ли свои активы задекларировали люди или нет. Поэтому человек, который участвует в амнистии, рискует быть привлеченным к ответственности за различные преступления, включая неуплату налогов по активам, которые он не указал при налоговой амнистии», — объясняет в комментарии ТСН.ua экономический эксперт Александр Хмелевский.

По словам Юлии Лукошкиной, государственным органам и их должностным лицам запрещено разглашать сведения, содержащиеся в декларациях, а правоохранителям — запрещено использовать информацию для расследования, проверок или в качестве доказательств по уголовным производствах относительно декларатна. Однако, такое разрешение может предоставить суд.

Кроме того, если же гражданин имеет деньги и активы на сумму свыше 400 тысяч гривен, и решит их декларировать, у него могут возникнуть проблемы с банками. Так, как объяснил Иван Герасименко, с 1 сентября 2021 года банки могут отказаться принимать суммы в более 400 тысяч гривен без подтверждения их происхождения или без уплаты из этой суммы 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.

По завершении срока налоговой амнистии граждане, не задекларировали свои активы, могут иметь проблемы и с налоговой. Как говорят юристы, если владельцы квартир или автомобилей не покажут легальный источник денег, на которые было приобретено имущество, налоговая может доначислить им налоги — те же 19,5% от его стоимости и штраф в 25% от стоимости имущества за уклонение от уплаты налогов.

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По словам Ивана Герасименко, если же окажется, что гражданин не уплатил налогов на сумму более 3,4 млн грн, за это предусмотрена уголовная ответственность.

«Предполагаю, что после проведения налоговой амнистии и завершения сроков добровольного декларирования налоговая политика станет более требовательной и жесткой, а также ужесточатся требования к наличным расчетам. Налоговые органы, в свою очередь, могут получить новые права и полномочия по проверке незадекларированных гражданами активов», — говорит в комментарии ТСН.ua управляющий партнер адвокатского объединения «Мисечко и партнеры» Владимир Мисечко.

По его словам, недавно председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данил Гетманцев анонсировал законопроект о косвенных методах налогового контроля. Поэтому вероятно, в ближайшее время налоговики могут получить право требовать объяснения о происхождении средств, которые граждане тратят на приобретение ценных активов. Если же они не смогут этого сделать — их ждет штраф.

Стоит ли декларировать наличные и как это сделать

Чтобы задекларировать наличные сбережения — или в гривне или в долларах, или в другой валюте, — недостаточно просто указать их сумму в декларации. Декларант должен разместить их на специальном банковском счете. Как это сделать — на днях объяснили в Государственной налоговой службе.

Так, после обращения в банк декларант должен заполнить анкету, указав, в том числе, откуда у него взялись деньги. Банк, в свою очередь, проводит проверку лица декларанта, не был ли он замечен в отмывании средств, полученных преступным путем, или в финансировании терроризма.

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Как объясняют юристы, проверять происхождение наличных средств банкам не запрещено — более того, они даже обязаны это делать в соответствии с законодательством о финансовом мониторинге.

«По закону банки начинают спрашивать источник происхождения средств именно от 400 тысяч гривен. Но иногда банки устанавливают собственные правила финансового мониторинга и спрашивают источник происхождения денег из меньших сумм — от 200 тысяч гривен», — отмечает Иван Герасименко.

Поэтому, как резюмируют юристы, чтобы задекларировать значительную сумму средств в наличных, гражданам в любом случае придется предоставлять банкам подтверждающие документы и дополнительную информацию.

Имущество, приобретенное в 90-е: стоит ли его декларировать

Фактически, под декларирование подпадают и рядовые граждане, которые приобрели свои квартиры или машины в советское время и в 90-е годы, но не могут предоставить подтверждение, что средства на приобретение были заработаны «в белую». В ответ на вопрос, надо ли декларировать такое имущество и платить с него дополнительные проценты налоговой, юристы не имеют однозначного ответа.

«Такие средства или имущество не обязательно декларировать, но все же, необходимо иметь возможность документально подтвердить, что в данный период лицо могло их каким-то образом легально заработать (занимала соответствующие должности, вела легальный бизнес)», — говорит Нина Бец.

В то же время Владимир Мисечко отмечает, что законом не определен период, за который необходимо декларировать полученные средства.

«Я бы рекомендовал в таком случае задекларировать их, потому что, если средства «белые», но их происхождение не представляется возможным объяснить, то скорее всего не такие они и «белые», поэтому лучше воспользоваться таким правом», — говорит специалист.

По словам Ивана Герасименко, на практике налоговые органы не будут трогать имущество, которые владельцы приобрели до 1994 года, ведь именно с тех пор налоговая начала выдавать индивидуальные идентификационные номера, а следовательно получила возможность отслеживать доходы граждан. Тем не менее, специалист тоже советует воспользоваться налоговой амнистией.

«Если происхождение денег, за которые приобретено имущество, не удается подтвердить, то это может вызвать вопросы у налоговой. Если налоговая выявит у гражданина такое имущество, то скорее всего нужно будет уплатить с этой суммы 18% НДФЛ, 1,5% военного сбора. Также ГНС может начислить штраф», — резюмирует специалист.

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