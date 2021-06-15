Налоговая амнистия: кому Рада разрешила легализовать свои доходы

Не получат права на налоговую амнистию топ-чиновники и народные депутаты.

С сентября этого года стартует налоговая амнистия.

Верховная Рада приняла закон, который позволяет украинцам от 1 сентября в течение года легализовать свои доходы, говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Узаконить их можно, заплатив налоги — 5% за активы, размещенные в Украине, 9% — за то, что хранится за рубежом. Не требуют декларирования жилье, если оно единственное и сбережения меньше 400 тыс. гривен. Также не следует беспокоиться тем, кто получает зарплаты "в белую", то есть уже заплатил налоги.

Не получат права на налоговую амнистию топ-чиновники и народные депутаты. Всем остальным законодатели решили предоставить возможность легализовать все, что под матрацем. В то же время делать это никого не заставлять. Но призывают позаботиться об узаконивании своих средств на будущее.

Эксперты не исключают, что в законодательство внесут в дальнейшем изменения, которые позволят государству запросить информацию о происхождении.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ветировал закон, что ослабляет ответственность за ложь в декларациях.

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