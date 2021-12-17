Налоговая требует у "Синево" 1,1 млрд грн: что известно о ситуации вокруг медицинской лаборатории

В компании заявили, что начисленные налоги составляют 50% их годового оборота.

Государственная налоговая служба Украины провела в известной медицинской лаборатории "Синево-Украина" плановую налоговую проверку по результатам которой компании насчитали дополнительные налоги на сумму 1,1 млрд. грн.

В "Синево" такие налоговые обязательства назвали "необоснованными и абсурдными" и заявили, что они будут обжаловать результаты проверки в судебных и других уполномоченных органах. Эта ситуация вызвала большой резонанс в обществе.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации вокруг медицинской лаборатории.

Откуда взялся налог в более чем 1 миллиард гривен

Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы Украины по работе с крупными налогоплательщиками провело в компании "Синево-Украина" плановую налоговую проверку, которая проводилась с 30 августа 2021 года. Акт по ней был составлен 25 ноября 2021 года.

По результатам этой проверки "Синево-Украина" были начислены дополнительные налоги в размере 1 085 665 836 грн. за якобы непредоставление необходимых для проверки документов, подтверждающих расходы компании.

Позиция "Синево-Украина"

В свою очередь в компании заявили, что очень удивлены таким решением Налоговой службы и не согласны с ним и будут обжаловать результаты этой проверки в судебных и других уполномоченных органах.

"Официально заявляем, что налоговому органу были предоставлены все запрашиваемые для проверки документы, и факты передачи этих документов были задокументированы. Поэтому размер начисленных налоговых обязательств в 1,1 млрд грн., что составляет почти 50% годового оборота компании, абсолютно необоснованный и безосновательный", — говорится в официальном заявлении "Синево-Украина".

В медицинской лаборатории добавили, что компания "Синево-Украина" является частью шведской группы "Медикавер", акции которой котируются на Стокгольмской бирже, а такие действия Налоговой службы наносят ущерб инвестиционному климату и имиджу Украины на международной арене.

"Мы всех призываем вместе противодействовать таким действиям Налоговых органов. Ведь такие необоснованные решения Налоговой службы могут иметь негативные последствия для инвестиционного климата Украины в целом, это наносит непоправимый ущерб имиджу Украины на международной арене и нивелирует все ранее сделанные усилия по созданию реноме привлекательной для бизнеса и инвестиций страны", — подчеркнули в компании и обратились к президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Денису Шмыгалю, Посольству Украины в Швеции и правозащитным организациям "с призывом защитить права честного бизнеса и иностранного инвестора в Украине".

Что говорят в Налоговой службе

И. о. главы ГНС Михаил Титарчук после общественного резонанса 16 декабря заявил, что берет ситуацию вокруг "Синево-Украина" под личный контроль.

"Беру данную ситуацию под личный контроль. Но подчеркну, что ООО "Синево-Украина" еще раньше пригласили к диалогу с Государственной налоговой службой Украины. С учетом документов, предоставленных предприятием, мы рассмотрим возможность проведения дополнительной проверки – для вынесения справедливого решения", – отметил Михаил Титарчук.

В ГНС добавили, что компанию пригласили принять участие в рассмотрении возражений к акту проверки еще до заявления компании о якобы необоснованных доначислениях налоговых обязательств.

"7 декабря ООО "Синево-Украина" воспользовалось своим законным правом и подало возражения к такому акту проверки. Возражения в ГНС рассмотрят до 20 декабря 2021 года и компания по желанию примет участие в данном процессе", — сообщили в ГНС.

Реакция соцсетей

История с известной медицинской лабораторией вызвала шквал комментариев и сообщений в соцсетях. В частности, компанию поддержали другие бизнесы в Украине: совладелец компании "Новая Почта" Владимир Поперешнюк, бывший президент "Киевстар", а ныне член наблюдательных советов компании "VoxUkraine" и фармацевтической компании "Фармак" Петр Чернышов и другие.