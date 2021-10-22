Налоговую амнистию в Украине планируют провести только раз, — Гетманцев

Задекларировать свои доходы и уплатить с них часть налогов будет правом, а не обязанностью.

Налоговая амнистия будет проведена в Украине только один раз для того, чтобы дать возможность подвести черту под темным финансовым прошлым и начать жизнь с чистого листа.

Об этом сообщил 21 октября в программе "Право на власть" на "1 + 1" председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Он, в частности, отметил, что налоговая амнистия — это право гражданина, возможность воспользоваться которым будет предоставлена только раз.

"Я хочу опровергнуть любые манипуляции и мифы о том, что это обязательно. Человек сам принимает для себя решение, будет ли он амнистировать свои активы, или нет", — отметил Даниил Гетманцев.

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В то же время те, кто воспользуется амнистией, получат возможность оплатить меньшие налоги, чем предусмотрены законодательством — 5% вместо 19,5%, как они должны были оплатить.

На уточняющий вопрос ведущей Натальи Мосейчук, станет следующим этапом после налоговой амнистии преследование тех, кто не воспользовался такой возможностью, Даниил Гетманцев ответил, что действия государства не будут "преследованием".

"Это будет право государства спросить у человека, который приобретет драгоценность — не кефир в магазине, не хлеб, а именно драгоценность — откуда у тебя эти деньги на приобретение этой драгоценности. И соответственно, человек, который не сможет объяснить, откуда у него эти деньги, не сможет объяснить своими легальными доходами, своими амнистированными доходами или 400 тысячами гривен, которые мы амнистируем автоматически, будет вынужден доплатить налог на эту разницу. Это логика законопроекта, который только разрабатывается Кабинетом Министров ", — пояснил он.

Народный депутат Данил Гетманцев объяснил действие налоговой амнистии

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