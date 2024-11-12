"Нам будет лучше": освобожденный из плена военный сделал неожиданное заявление об украинцах за границей

Военный сделал неожиданное заявление.
"Азовец" Арн, который более двух с половиной лет провел в российском плену, заявил, что если украинцы решили ехать за границу и там жить, то не стоит их останавливать.
Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Маричке Падалко.
Военный считает, что не нужно убеждать людей не ехать за границу.
"Мы почистим свой генофонд, нам даже будет лучше. Люди, которые нас предали, они уедут в РФ. Люди, которые хотят лучшей жизни, поедут за границу (на Запад), и мы останемся здесь украинцами - людьми, которые будут в дальнейшем строить эту страну", - сказал Арн.
Напомним, Арн, который является коренным жителем Мариуполя, попал в российский плен и рассказал, что его удивило после освобождения.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МЫ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО НАС ТАК ЖДУТ: ОСВОБОЖДЕННЫЙ ПЛЕННЫЙ С АЗОВСТАЛИ об ЭМОЦИЯХ от акций поддержки
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