"Нам будет лучше": освобожденный из плена военный сделал неожиданное заявление об украинцах за границей

"Азовец" Арн, который более двух с половиной лет провел в российском плену, заявил, что если украинцы решили ехать за границу и там жить, то не стоит их останавливать.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Маричке Падалко.

Военный считает, что не нужно убеждать людей не ехать за границу.

"Мы почистим свой генофонд, нам даже будет лучше. Люди, которые нас предали, они уедут в РФ. Люди, которые хотят лучшей жизни, поедут за границу (на Запад), и мы останемся здесь украинцами - людьми, которые будут в дальнейшем строить эту страну", - сказал Арн.

Напомним, Арн, который является коренным жителем Мариуполя, попал в российский плен и рассказал, что его удивило после освобождения.

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