Обнаженные фото и Mercedes с именными знаками: в ГПСУ прокомментировали роскошный отдых своего спикера за границей

В ГПСУ заявили, что им досадно, что в их рядах во время войны "есть те, кто больше уделяет внимание исключительно своей личной жизни, в то же время, мягко говоря, кичится ею".

Прессофицер Южного регионального управления госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская, которая на выходных попала в громкий скандал, обнародовав свои пикантные фото, вероятно, сменит свою должность.

Это стало известно, исходя из комментария спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко для ТСН.ua.

"Я не вправе комментировать личную жизнь военнослужащих ГПСУ, это дело каждого. Однако могу отметить, что в отношении ситуации, которая последние несколько дней разворачивается вокруг нашей военнослужащей из Одессы, в ведомстве сразу отреагировали на это, — сообщил Демченко. — В частности, будут приняты решения, касающиеся дальнейшего прохождения ею службы и исполнения обязанностей на должности. Решения будут в рамках норм законодательства. Отдельно могу отметить, нам действительно досадно, что во время войны, когда большинство наших побратимов с оружием в руках защищают страну и гибнут за нее, в рядах ГПСУ есть и те, кто больше уделяет внимание исключительно своей личной жизни, при этом, мягко говоря, кичится ею. К тому же, демонстрация которой противоречит моральным нормам, которые неприемлемы во время войны. Все будет по справедливости".

Скандал вокруг роскошного отдыха пресс-офицера

Напомним, пресс-офицер Южного регионального управления госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская попала в скандал. Женщина отдыхала и кичилась роскошной жизнью во время войны. В частности, Иванна показывала красивые фото из Парижа на фоне Эйфелевой башни, а также кадры с курортов, что привело к бурному обсуждению в соцсетях.

После того, как на пресс-офицера обратили внимание в Сети, она оперативно закрыла свой профиль в Facebook и Tiktok.

Читайте также: