"Нам готовы подставить плечо, а не подножку": Зеленский анонсировал создание нового формата сотрудничества с Польшей и Британией

Зеленский заверил, что никто не решает судьбу Украины за нашей спиной.
Президент Владимир Зеленский заявил, что ряд визитов иностранных лидеров, посещающих на этой неделе Киев, являются серьезным фактором стабилизации ситуации в Украине.
Об этом глава государства сказал во время выступления в Раде 1 февраля.
"На этой неделе Киев принимает премьер-министров Великобритании, Польши, Нидерландов, президента Турции. Такая интенсивность – это серьезный фактор стабилизации ситуации внутри нашего государства. Слухи, сплетни, прогнозы экспертов, больших блоггеров и Ванги не оправдались. Никто не решает нашу судьбу за нашими спинами, все едут к нам. Это очень важно. Нам готовы подставить плечо, а не подножку", — сказал Зеленский.
Президент добавил, что между Украиной, Британией и Польшей будет создан новый формат политического сотрудничества.
"Мы создаем новый формат политического сотрудничества между Украиной, Британией и Польшей", – сказал он.
Кроме того, по словам Зеленского, "в течение двух дней" ожидается подписание соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.
Читайте также: