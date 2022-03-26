"Нам и москаля не надо, раз жжем родную землю": поджигатели уничтожают гектарами леса и гибнут сами от огня

"Нам и москаля не надо, раз жжем родную землю": поджигатели уничтожают гектарами леса и гибнут сами от огня

Сейчас большая часть ГСЧСовцев помогают в горячих точках, поэтому в других местах людей не хватает.

Украина пылает не только от вражеских бомбардировок — несмотря на все просьбы и оговорки люди снова поджигают траву, листья и мусор. На Днепропетровщине из-за этого выгорело около 40 гектаров леса. Бывают дни, когда спасатели принимают более 300 вызовов. На Прикарпатье за два дня от огня погибли три человека. А в Ровенской области тем, кто поймает поджигателя, обещают 100 долларов премии.

Об этом говорится в ТСН.

Клубы дыма поднимаются до неба, пламя уничтожает все живое. На Днепропетровщине в Павлоградском районе пылает камыш и лес. Уже начинали гореть даже верхушки деревьев. Тушили пожар более 50 спасателей. Пришлось завлекать технику фермеров и даже военных. «Те пожарники, которые присоединились по Днепру для ликвидации пожаров в экосистемах, они ночью привлекались для ликвидации пожара, возникшего в результате вражеских обстрелов», — объясняют в ГСЧС.

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Сейчас значительная часть спасателей Днепропетровщины под обстрелами разбирают завалы в Харькове и тушат пожары в Киеве. И при этом до 300 раз в сутки выезжают на пожары в экосистемах. Большинство которых возникают из-за халатности и нежелания людей понять, какой ущерб наносят природе и государству.

За пожар, который произошел в городке рядом с Днепром, вряд ли кто-нибудь ответит, потому что виновника не поймали. Огонь вовремя заметили местные и с лопатами бросились тушить. Кто-то поджег кучи веток у кладбища. Огонь перекинулся на траву, мусор и подобрался к деревьям.

Однако поймать поджигателя нелегко. Хотя на Ровенщине кажется нашли способ. Тому, кто задержит такого, обещают 100 долларов.

«Я был с той стороны в поле, видел как горело, подожгли. Говорили из трех частей», — это местный из Здолбуновской общины рассказывает, как после поджога выгорело 9 гектаров.

Пламем охватило сад и поля, говорит Алексей. Виновника ищут. И не только профильные службы, но просто местные. В частности, потому, что за пойманных поджигателей объявлено вознаграждение.

В Украине горят леса из-за поджога травы, листьев и мусора

Пылают поля и на Прикарпатье. Уже есть и человеческие жертвы – погибли 3 пожилых женщины. Они получили сильные ожоги, когда сжигали сухостой на собственных дворах и огородах. В больницах еще трое травмированы. Пожарные едва успевают тушить пожары на полях — ежедневно в области таких вспыхивает как минимум полсотни. У руководительницы местной пожарной команды накипело.

«Вы сошли с ума? Нас жжет москаль и вы еще продолжаете палить траву. Нам и москаля не надо, раз мы палим нашу родную землю. Опомнитесь люди добрые, но вы хуже москаля будете, у меня нет для вас больше слов», — кричит руководитель местной пожарной команды Любовь Семко.

С 3 марта ответственность за поджоги травы существенно возросла. Их приравняли к диверсии, наказания – от 10 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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