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"Нам надо закончить эту войну": что известно о легендарном комбате "Бибе", который умер на Донбассе

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"Нам надо закончить эту войну": что известно о легендарном комбате "Бибе", который умер на Донбассе

Виталий Баранов

Легендарный комбат мечтал увидеть свободную Украину.

На Донбассе во время выполнения боевой задачи остановилось сердце легендарного комбата, киборга Виталия Баранова на псевдо "Биба". Он прошел Донецкий аэропорт, а во время полномасштабного вторжения россиян снова защищал родную Киевщину. Дальше был юг и Донбасс.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марианны Бухан.

Виталий Баранов на позывной "Биба" – легендарный киборг и любимец журналистов. О себе всегда шутил: "я — сапер, почему-то оказавшийся среди десантников".

Его 90-й батальон зимой 2014 года и в начале 2015 года был одним из подразделений, пытавшихся удержать Донецкий аэропорт. Когда командира 90-го батальона взяли в плен, именно "Биба" встал на его место. Он руководил собратьями, поднимал их боевой дух, шутил.

А еще "Биба" спасал на передовой котят и собачек. Одну из кошек он подарил корреспондентке ТСН Наталье Нагорной и хозяйка вместе с животным посещали его в госпитале.

Виталий Баранов с кошкой / ©
Виталий Баранов с кошкой

Все годы условного перемирия на Донбассе, "Биба постоянно заботился о своих собратьях и семьях тех, кто с поля боя не вернулся. На всех маршах Нескоренних Виталий Баранов всегда возглавлял колонну своего родного 90-го батальона. И всегда их коробочка шла по центру столицы, как одна дружеская семья.

24 февраля 2022 года "Биба" как боец ТРО взял в руки оружие и пошел защищать уже родную Киевщину. Его семья в это время осталась в оккупации. Он очень волновался за свою жену, к которой с обысками несколько раз приходили оккупанты.

После деоккупации Киевщины Виталий Баранов дома не остался. Его батальон осенью прошлого года был на позициях на юге страны. Далее "Бибу" перебросили в Донецкую область. У Соледара сердце киборга не выдержало. Виталий Баранов скончался. Ему было 56 лет, и он мечтал увидеть свободную Украину.

"Как бы она не надоела, нам нужно закончить эту войну, чтобы наши дети, внуки жили в другой стране", – говорил легендарный комбат.

Будут прощаться с "Бибой" в его родной Катюжанке на Киевщине в среду, 11 октября.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Смерть легендарного воина. Каким запомнят киборга "Бибу"

Напомним, Виталий Баранов скончался 8 октября в Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
1372
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