"Нам надо закончить эту войну": что известно о легендарном комбате "Бибе", который умер на Донбассе

На Донбассе во время выполнения боевой задачи остановилось сердце легендарного комбата, киборга Виталия Баранова на псевдо "Биба". Он прошел Донецкий аэропорт, а во время полномасштабного вторжения россиян снова защищал родную Киевщину. Дальше был юг и Донбасс.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марианны Бухан.

Виталий Баранов на позывной "Биба" – легендарный киборг и любимец журналистов. О себе всегда шутил: "я — сапер, почему-то оказавшийся среди десантников".

Его 90-й батальон зимой 2014 года и в начале 2015 года был одним из подразделений, пытавшихся удержать Донецкий аэропорт. Когда командира 90-го батальона взяли в плен, именно "Биба" встал на его место. Он руководил собратьями, поднимал их боевой дух, шутил.

А еще "Биба" спасал на передовой котят и собачек. Одну из кошек он подарил корреспондентке ТСН Наталье Нагорной и хозяйка вместе с животным посещали его в госпитале.

Виталий Баранов с кошкой

Все годы условного перемирия на Донбассе, "Биба постоянно заботился о своих собратьях и семьях тех, кто с поля боя не вернулся. На всех маршах Нескоренних Виталий Баранов всегда возглавлял колонну своего родного 90-го батальона. И всегда их коробочка шла по центру столицы, как одна дружеская семья.



24 февраля 2022 года "Биба" как боец ТРО взял в руки оружие и пошел защищать уже родную Киевщину. Его семья в это время осталась в оккупации. Он очень волновался за свою жену, к которой с обысками несколько раз приходили оккупанты.



После деоккупации Киевщины Виталий Баранов дома не остался. Его батальон осенью прошлого года был на позициях на юге страны. Далее "Бибу" перебросили в Донецкую область. У Соледара сердце киборга не выдержало. Виталий Баранов скончался. Ему было 56 лет, и он мечтал увидеть свободную Украину.



"Как бы она не надоела, нам нужно закончить эту войну, чтобы наши дети, внуки жили в другой стране", – говорил легендарный комбат.

Будут прощаться с "Бибой" в его родной Катюжанке на Киевщине в среду, 11 октября.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Смерть легендарного воина. Каким запомнят киборга "Бибу"

Напомним, Виталий Баранов скончался 8 октября в Донецкой области.

Читайте также: