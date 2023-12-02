"Нам не хватает людей": экс-военный заявил о проблемах с мобилизацией в Украине

Украинской армии не хватает людей, чтобы проводить ротации тем, хто находится на передовой много месяцев. Чтобы решить проблему, нужно иметь реестр тех, кто может служить и план мобилизации — определенную очередь, когда эти люди должны приходить в ТЦК СП.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

“Нам нужно иметь реестр людей, которые могут служить в армии. У которых нет определенных ограничений по здоровью, которые не занимаются работой, которая здесь нужна. К примеру, человек работает инженером на атомной станции. Забрать его нельзя, потому что это критический объект. Надо, чтобы мы точно знали, сколько у нас людей. В целом говорят, что наш мобилизационный ресурс до миллиона человек. Но это мало”, — рассказал Алексей Гетьман.

По его словам, полный реестр нужен, чтобы понимать, сколько у нас людей, которых можно мобилизовать, что это за люди и где они находятся.

"Чтобы был определенный план мобилизации. Что мы в этом месте столько людей мобилизовали и отправили в подготовку, в этом месте столько и так далее. Они подготовятся и заменят тех людей, которые сейчас в бою. Чтоб можно было планировать. У нас с военкоматами непонятная ситуация, это пока не системно. Нельзя сказать, что это какой-то провал, мы же приобщаем, мобилизуем людей. Но надо навести порядок", — говорит Алексей Гетьман.

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