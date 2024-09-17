"Нам не нужна "серая зона": президент Эстонии высказался о членстве Украины в НАТО

Алар Карис убежден – в НАТО есть достаточно государств, которые будут твердо стоять на том, что единственным возможным будущим для Украины является членство в Альянсе.

Украина должна стать членом НАТО и Евросоюза после окончания войны, ведь Европе не нужна "серая зона", в которую враг может вторгнуться снова.

Об этом президент Эстонии Алар Карис сказал в эксклюзивном интервью с международной обозревательницей ТСН Яной Слесарчук.

"Чтобы Украина стала членом НАТО, конечно, надо, чтобы сначала закончилась война. Но если посмотреть на карту, нет никакой альтернативы — Украина должна стать членом НАТО, членом Евросоюза. На не нужна "серая зона", в которую враг снова может вторгнуться рано или поздно", – заявил Карис.

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Он напомнил, что НАТО – это организация по безопасности, и там готовы к тому, что "кто-то захочет напасть на нас. Мы не нападаем сами".

Президент Эстонии ответил на вопрос обозревателя о том, нет ли у него ощущения, что членство Украины в Альянсе может быть вынесено как вопрос переговоров с Россией.

"У нас были похожие обсуждения, когда мы сами присоединялись к НАТО, точнее перед тем. Поэтому ничего нового в этом нет. Конечно, Россия сделает все, чтобы этого не допустить, как они делали это с нами. Но сейчас даже нейтральные страны, как Швеция, Финляндия, внезапно вступили в НАТО. И они пришли уже очень хорошо подготовленными к тому, чтобы быть полноценными членами Альянса. То же самое касается и Украины. В военном смысле из этой войны Украина выйдет гораздо сильнее, чем была до нее", – считает Карис.

Комментируя то, не попытается ли кто-нибудь из западных партнеров заставить Украину отказаться от евроатлантической интеграции для остановки войны, он сказал, что у разных европейских лидеров могут быть разные взгляды.

"Лидеры приходят и уходят. Вопрос в том, что на самом деле произойдет, как мы на самом деле поступим", — отметил эстонский лидер.

Он также выразил уверенность, что в НАТО достаточно государств, которые будут твердо стоять на том, что членство в Альянсе – это единственно возможное будущее для Украины.

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Напомним, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, государство должно стать членом Евросоюза и НАТО, ведь "это дает невозможность повторения агрессии России или кого угодно".

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