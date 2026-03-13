"Нам некуда тебя забирать": на Запорожье внуки бросили бабушку под обстрелами КАБов

Валентина Михайловна / © ТСН

Реклама

Запорожское направление стало настоящей «килл-зоной». Поселки Таврическое и Заречное, что в 10 километрах от линии фронта, россияне ежедневно засыпают авиабомбами и выжигают FPV-дронами. Несмотря на смертельную опасность, эвакуационные группы полиции и капелланов-волонтеров продолжают вывозить людей.

Во время очередного рейда, в котором побывала съемочная группа ТСН, вражеские КАБы упали прямо перед машинами спасателей. Подробности спасения под огнем — в репортаже Дарьи Назаровой.

История одинокой бабушки и Пушка

В Таврическом спасения ждала 73-летняя пани Валентина. После смерти дочери женщина осталась совсем одна. Самым болезненным для нее стал не вражеский обстрел, а равнодушие родных.

Реклама

Валентина Михайловна, жительница Таврического: «Очень страшно. Я уже четыре дня жду, что меня кто-то заберет. Соседей нет, все уехали. Внуки сказали: "Нам некуда забирать тебя, у нас места для тебя нет". А что мне делать?».

Старушка не хотела покидать своего единственного друга — маленького пса Пушка. Утром она накормила его со словами: «Последний раз тебя кормлю», думая, что собака останется умирать в пустом селе. Однако волонтеры забрали Пушка с собой.

Влад Маховский, волонтер: «Не хотелось оставлять его там одного, потому что его ждала только смерть. Будем где-то устраивать этого парня».

Эвакуация под взрывами: «прилеты» за считанные метры

Когда команда отправилась к соседнему Заречному, небо содрогнулось от мощных взрывов. Прямо перед эвакуационной колонной упало несколько КАБов. Три огромных гриба дыма поднялись над поселком — россияне попали в район местного магазина.

Реклама

Дарья Назарова, корреспондент ТСН: «Буквально только что перед нами упали несколько управляемых авиабомб. Прозвучало три мощных взрыва. Мы должны были ехать именно туда, где сейчас видим дым. Связь с людьми исчезла на несколько минут, но, к счастью, они успели заскочить в подвал».

Полицейские говорят: сейчас на дорогах охотятся не только бомбы, но и дроны-камикадзе. «Чуйка», ружье и сеткометы — это то, что спасает жизнь эвакуационным командам в этой 10-километровой зоне смерти.

Эвакуация с Запорожья: история Татьяны

В Заречном за день прилетело шесть авиабомб. 74-летняя пани Татьяна неделю не выходила из подвала. Женщина говорит, что сердце болит от несправедливости:

«Я уже плакала-плакала… За что мне на старости такое? Говорят, Бог есть на свете, так почему же он не наказывает этих?»

Реклама

Несмотря на ад, в селе остаются те, кто отказывается уезжать. Одни не хотят оставлять хозяйство, другие следуют за мужьями, которым «жалко все бросать». Они прячутся по правилу «двух стен» или в сырых погребах.

За этот выезд удалось спасти 20 человек. Всех доставили в Запорожье, где в транзитном центре им окажут первую помощь и будут искать новые дома в более безопасных регионах Украины.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 18:00 новости 13 марта. Заявления из Парижа! Эвакуация на Запорожье! США снимают санкции с РФ!