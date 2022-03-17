Нам нужен альянс либо с НАТО, либо со странами, имеющими ядерное оружие – Данилов

Секретарь СНБО подчеркнул, что ядерное оружие – это тот предохранитель, на который мы можем рассчитывать.

Подавляющее большинство стран-членов НАТО помогает Украине. Но нашей стране нужен альянс либо с НАТО, либо со странами с ядерным оружием.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах 17 марта.

"Я хочу обратить внимание на ту большую помощь, которая после выступления президента Украины была оказана Соединенными Штатами. Эта помощь уже в ближайшее время будет поступать в Украину и это будет большой подмогой для наших военных, для наших людей, для наших парней и девушек, которые защищают страну", — отметил он.

Отвечая на вопрос, какие будут приняты решения странами-членами Альянса, Данилов сказал, что, по его мнению, после того, как они увидели происходящее в Украине своими глазами, решение будет приниматься в пользу нашей страны.

"Я в этом более чем уверен. Других альянсов в мире на сегодняшний день не существует. Других альянсов по защите, кроме, условно говоря, НАТО, нет. Что будет после войны, давайте смотреть. Я сторонник того, чтобы у нас был альянс или с НАТО, или со странами, которые на сегодняшний день имеют ядерное оружие. Ядерное оружие – это тот предохранитель, на который мы можем рассчитывать", — сказал Данилов.

Он напомнил, как в свое время Украина за бесценок отдала в 1984 году ядерное оружие.

"Мы понимали, что нас за это должны защищать. Нам за это, в случае необходимости, должны бы предоставить гарантии безопасности. А мы видим, что страна, подписавшая все эти вещи в 2014 году, все это нарушила и за это, к большому к сожалению, не понесла никакой ответственности", - подытожил секретарь СНБО.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на сегодняшний день НАТО не производит впечатления на Кремль, поэтому украинские власти хотят завершить войну с новой коалицией, которая остановит Россию, если та снова захочет на кого-то напасть.

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