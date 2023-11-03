"Нам нужна пауза": как война Израиля против ХАМАС раскалывает мир и отвлекает внимание от Украины

Позиция официальной Анкары в последнее время, как относительно Израиля и вступления Швеции в НАТО, так и Украины, вызывает множество вопросов.

Во-первых, несмотря на сообщения турецких СМИ, что Анкара может одобрить вступление Швеции в НАТО (а Финляндия присоединилась к Альянсу еще 4 апреля этого года), по словам главы парламентского комитета Турции по иностранным делам Фуата Октая, они обсудят этот вопрос, "когда придет время".

Во-вторых, турецкая провластная газета Cumhuriyet сообщала, что Эрдоган может использовать вопрос ратификации парламентом членства Швеции в НАТО (после чего этот закон должен подписать президент, но также блокирует вопрос и Венгрия) в качестве инструмента давления на США и Израиль, чтобы тот остановил обстрелы Сектора Газа.

В-третьих, Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что ХАМАС не является террористической организацией, а боевиков этой группировки и подавно называл "освободителями и моджахедами, которые борются за защиту своей земли и своего народа", обвиняя Израиль в совершении военных преступлений.

В-четвертых, (хотя, этот перечень можно продолжать долго) в субботу, 28 октября, на многотысячном пропалестинском митинге в аэропорту Ататюрка в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган набросился с критикой на Запад, намекнув на возможность нового "противостояния Креста и Полумесяца".

Последнее заявление шокировало многих на Западе в разгар новой эскалации на Ближнем Востоке, которая, по словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, может перерасти в большой конфликт. Поэтому в этом тексте ТСН.ua расскажет о ходе войны Израиля против ХАМАСа, как на это влияют США, каков интерес в этом Турции, которая заняла очень жесткую антиизраильскую позицию, и как это раскалывает мир и влияет на поддержку Украины.

Пауза в войне: почему Запад обвиняют в двойных стандартах

Уже почти месяц прошел с тех пор, как 7 октября ХАМАС совершил свое кровавое нападение на Израиль, так и не начавшее наземную военную операцию в Секторе Газы. На днях Джо Байден поддержал паузу в боях между Израилем и боевиками ХАМАС для освобождения заложников, среди которых и американские граждане. Однако президент США не поддержал полное прекращение огня.

"Я понимаю эмоции. Для израильтян это невероятно сложно. Это также невероятно сложно для мусульманского мира", – сказал Джо Байден в среду, 1 ноября, в Миннесоте, когда один из протестующих призвал по поводу "немедленного прекращения огня" между Израилем и ХАМАСом.

Как пишет The New York Times, Энтони Блинкен, отправляясь в Турцию, а затем в Израиль, Иорданию, Японию, Республику Корею и Индию (это будет его второе за месяц крупное турне по странам Ближнего Востока и Азии – ред.), будет призывать официальный Тель- Ави согласился на несколько небольших по времени прекращений огня, которые в США называют "гуманитарными паузами", для освобождения заложников, где представители Катара выступают посредниками, и доставки гуманитарной помощи (продовольствия, лекарств, воды и прочего) гражданским палестинцам в Секторе Газа.

США соблюдают принцип независимости двух государств – Израиля и Палестины. Хотя накануне произошла утечка документов разведки Израиля, распространяемых западными СМИ, предлагая переселение миллионов палестинцев на Синайский полуостров в Египте. В то же время, по словам спикера Белого дома по вопросам нацбезопасности Джона Кирби, ХАМАС не может в будущем руководить сектором Газа, говоря о постконфликтном урегулировании. Джон Кирби подтвердил позицию президента Байдена по поводу определенных пауз в боевых действиях, объяснив это необходимостью не только освобождением заложников, но и гуманитарной составляющей.

Именно по последнему, как уже писал ТСН.ua, против Запада развернулась настоящая атака в соцсетях и на улицах европейских и американских городов. Израиль, поддерживаемый США, обвиняется в блокаде Сектора Газы. В адрес Запада звучали упреки, мол, он поддерживает Украину в сохранении территориальной целостности и суверенитета в войне против России, а Палестину – нет. Не говоря об уже давно дискредитировавшей ООН ООН, даже верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обвинял Израиль в нарушении международного права из-за блокады Газа. То есть, как видим, единства в отношении действий Израиля нет даже на Западе, что уж говорить об арабском мире, совершенно на стороне Палестины, включая президента Турции Эрдогана, который не признает ХАМАС террористическим. Но у него на это свои мотивы, о которых пойдет речь ниже.

Сейчас ситуация в регионе более чем сложная. По состоянию на вечер четверга, 2 ноября, ЦАХАЛ полностью оцепил город Газа, превратив его в ловушку для ХАМАСа. Ранее в тот день инженерные войска армии обороны Израиля начали широкомасштабную операцию по уничтожению тоннелей (накануне сообщалось об уничтожении около 100 из них) этой террористической группировки. По сообщениям CNN, в ночь на пятницу, 3 ноября, количество вспышек в небе над Сектором Газы было больше, чем когда-либо с 7 октября, когда ХАМАС совершил свое первое масштабное кровавое нападение на Израиль.

Вдобавок, йеменские хуситы объявили Израилю войну, который к тому же находится под ударами Хезболлы со стороны Ливана, которая, по сообщению The Wall Street Journal, может получить ПВО от российского "Вагнера". Более того, говоря о повышенном риске распространения конфликта на Ближнем Востоке, Джейк Салливан подчеркнул, что есть угрозы американским войскам в регионе. США уже нанесли удары по двум объектам в Сирии, связанным с Ираном в ответ на атаку на американских солдат в Сирии и Ираке. Поэтому риск распространения конфликта в регионе действительно очень высок.

Тонкая игра Эрдогана: почему его жесткие заявления не следует воспринимать серьезно

США предупреждают Израиль, что у него мало времени для достижения своих военных целей в Секторе Газы. С одной стороны, в самом Израиле нестабильная политическая обстановка. Американские медиа все чаще пишут, что Беньямин Нетаньяху может потерять свой пост ввиду многочисленных обвинений в его адрес, что его правительство пропустило нападение ХАМАСа 7 октября, когда погибли около 1400 израильтян. С другой стороны, нарастает мировое недовольство действиями ЦАХАЛа, которые приводят к большому количеству жертв гражданского населения и сложной гуманитарной ситуации в Секторе Газа.

Этим удачно воспользовался Реджеп Тайип Эрдоган, обвинив Израиль в совершении военных преступлений. Более того, в своей речи на митинге в аэропорту Ататюрка, президент Турции сравнил убитых в украинско-российской войне со смертью "тысяч невинных детей" в Секторе Газы.

"Эй, Запад, я обращаюсь к тебе. Ты снова хочешь начать борьбу между Крестом и Полумесяцем? Если ты прилагаешь к этому усилия, знай, что эта нация не умерла, эта нация стоит непоколебимо. Вы должны знать, что с той же решительностью, как мы присутствуем в Ливии, Карабахе, так же мы на Ближнем Востоке", — добавил Реджеп Тайип Эрдоган.

Достаточно воинственное заявление на первый взгляд и не совсем уместно сравнить с Украиной. Однако эксперты советуют всегда помнить о специфике турецкой политики: сегодня можно наговорить все, что угодно, а завтра договариваться с теми, кого обвинял вчера, как ничего и не произошло. К тому же есть несколько важных нюансов внешней турецкой политики относительно Запада, Ближнего Востока и Израиля.

Во-первых, в последние годы внешняя политика Турции стала очень антизападной. Еще до начала военного обострения между Израилем и ХАМАСом на турецком телевидении можно было услышать, что это не Россия воюет против Украины, а США и Запад воюют против России руками Украины. В то же время, после 7 октября, когда ХАМАС совершил свое кровавое нападение на Израиль, турецкие телеканалы продолжают транслировать кадры погибших арабских детей в Секторе Газы, тогда как видео российских зверств и откровенного геноцида из Бучи, Изюма и других украинских городов, конечно же, не показывали. На днях оккупационная делегация из Ялты приняла участие в заседании международной организации органов местной власти в Турции. МИД Украины официально обратился к Анкаре с требованием объяснить, что это собственно было, учитывая, что Турция постоянно подчеркивает оккупацию Россией Крыма.

Во-вторых, солидарность с Палестиной – старый принцип наружной политики Эрдогана. Его электорат полностью на стороне палестинцев. Именно поэтому он на него и работает, особенно в канун местных выборов в марте 2024 года. Его партии нужно перехватить инициативу у оппозиции (которая, кстати, тоже преимущественно на стороне Палестины, но не террористического ХАМАСа), в частности, в Стамбуле. Потому и был организован этот митинг в аэропорту Ататюрка, где Эрдоган сделал довольно неоднозначные заявления за день до празднования столетия светской республики Турции.

В-третьих, эти достаточно воинственные заявления Эрдогана не мешают выступающей за независимость двух государств Турции предлагать быть гарантом мирного соглашения между Израилем и Палестиной. Точно так же происходило все первые полтора года полномасштабной войны России против Украины вплоть до разрыва Черноморской зерновой инициативы, которая уже окончательно похоронена.

Риски для Украины: не все так плохо, но есть нюансы

ТСН.ua уже неоднократно писал, что война Израиля против ХАМАСа изрядно отвлекает Запад от помощи Украине. Информационный фокус внимания также сместился на Ближний Восток. Уже месяц, если промониторить передовые западные медиа, особенно американские, на первых полосах (кроме журнала Time, где вышла неоднозначная статья об Украине) только об Израиле и Секторе Газа.

Все усугубляется еще и политическим кризисом в самих США. Палата представителей наконец-то получила нового спикера из рядов трампистов Майка Джонсона. Однако он не является таким ярым сторонником Украины. В четверг, 2 ноября, Палата представителей одобрила пакет военной помощи Израилю на $14,5 млрд. Помощь Украине в этом пакете не предусмотрена. По словам Джонсона, он не прочь объединить ее в новом законопроекте вместе с финансированием защиты границы с Мексикой. Однако единства на этот счет нет даже в рядах самих республиканцев. Да и лидер сенатского большинства Чак Шумер предупредил, что у законопроекта нет никаких шансов в Сенате.

Администрация Байдена предоставила в Конгресс объединенный пакет помощи для Израиля, Украины, Тайваня и усиления границы с Мексикой на $106 млрд. Однако трамписты против такого подхода. Более того, некоторые республиканцы уже выдвигают Белому дому требования о дальнейшей поддержке Украины, которая стала заложницей президентской предвыборной гонки в США. К тому же, по сообщениям американских СМИ, президент Байден ветирует законопроект о помощи исключительно Израилю без Украины, если Конгресс его примет.

Ставки для американских законодателей сверхвысокие еще и потому, что 17 ноября – конечный срок принятия бюджета на 2024 год. С помощью Украины и Израиля или без, а Конгресс должен его проголосовать. Иначе – "шатдаун" – остановка работы всех госучреждений, что точно не на руку ни демократам, ни республиканцам.