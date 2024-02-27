"Нам придется оставить некоторые позиции": эксперт назвал сценарии войны в ближайшие дни и недели

Оккупанты вернули себе инициативу по всей линии фронта и способны проводить наступательные действия на любом участке линии боестолкновения. Об этом сообщил Институт изучения войны.

Какими будут сценарии войны в ближайшие дни и недели – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Паниковать точно не надо. У нас ситуация в зоне боевых действий осложняется в первую очередь из-за нехватки поставок материально-технического обеспечения от наших партнеров. Речь идет в первую очередь об артиллерии, артиллерийских боеприпасах. Это большая проблема, которую видят россияне и пытаются использовать в свою пользу ", — говорит Александр Коваленко.

И продолжает: "То есть пока нам не хватает артиллерии, они пытаются давить почти по всем направлениям, используя как пехотную человеческую компоненту, так и непосредственно механизированную, понимая, что сопротивление будет не такое большое, минимальное".

По словам Коваленко, враг отменил перегруппировку возле Авдеевки и продолжил наступательные действия.

"Итак, возле Авдеевки они сейчас вместо того, чтобы восстановить ресурсы, начать перегруппировку, они продолжают наступательные действия. По другим направлениям они также испытывают то, какое из них самое слабое ", — говорит эксперт.

И добавляет: "То есть речь не об инициативе общей, а об испытаниях отдельно взятых локаций. Где возможно прорвать нашу оборону, если усилить группировку. Поэтому сейчас это больше прощупывание наших рубежей, нежели какая-то стратегическая крупная инициатива и масштабные наступательные действия".

Если в ближайшее время с помощью будет промедление

На этот непростой вопрос Коваленко отвечает так: " Нам придется оставить некоторые позиции, нам придется оставить некоторые позиции у Авдеевки. Это могут быть позиции и в Запорожской области ".

Эксперт уточняет, что речь идет о том, что держится благодаря поддержке артиллерии.

"Хорошо, что наши партнеры это понимают. Уже было слышно о том, что Боррель (высокий представитель ЕС – Ред.) обещал к концу марта 170 тысяч боеприпасов, помимо всего прочего решается вопрос с боеприпасами, о которых говорил Петр Павел (президент Чехии) Ред.). Я думаю, что наши партнеры понимают всю сложность ситуации и поторопятся в решении этой ситуации", — говорит Александр Коваленко.

Что изменится после получения боеприпасов

О возможных изменениях после получения необходимого количества боеприпасов Александр Коваленко говорит следующее: "Все будет зависеть от того, что мы будем получать, сколько, от кого и с какой перспективой. Когда мы будем полностью обеспечены, то сможем не только держать оборону, но и формировать резервы подготовки наступательных действий".

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