Намеренно стреляли и пытались добить: боевики расстреляли грузовик украинских военных

Во время обстрела погиб один украинский военный, еще один получил ранения.

В поселке Пески, недалеко Донецкого аэропорта, 7 августа боевики расстреляли грузовик военных. Для этого российские наемники использовали минимум три противотанковые управляемые ракеты. Один боец погиб на месте, другой чудом выжил.

Съемочная группа ТСН отправилась в Пески, чтобы увидеть собственными глазами, как все произошло.

Пески. За последних 7 лет войны они изменились. Когда-то опрятный, богатый поселок зарос кустарниками. Боец на псевдо "Вайбер" долго ведет окопами. Прошли уже торец взлетной полосы Донецкого аэропорта. С наблюдательного пункта он показывает два высоких дома. Это оттуда боевики выслеживали, а затем безжалостно расстреливали автокран.

"Два выстрела сработали и третий был несработанный, нашли мы обрыв провода. Могло быть больше жертв", — говорит "Вайбер".

Он показывает видео, которое успел снять через несколько минут после выстрелов. Погибшего и раненого уже вынесли.

"Сегодня "заПТУРили" нашу технику, попали прямо в кабину, двигатель выгорает".

Новости с фронта: в Песках боевики расстреляли грузовик с военными - один из них погиб

Медик по кличке "Дитрих" с еще одним бойцом первыми прибежали к охваченной огнем машине, они и вытащили ребят из кабины. Но помощь оказывали только пассажиру. Водителю, 32-летнему Ярославу из Конотопа, она уже была не нужна, погиб сразу.

"Там были травмы, несовместимые с жизнью — поражение грудной клетки".

Бойцы заметили — на вражеских позициях в последнее время появился опытный наводчик противотанкового ракетного комплекса. Опытный и безжалостный. Он точно видел, что машина не боевая, это обычный автокран, но все равно выстрелил.

"ПТУРом они атакуют третий раз. Один раз попали по "Гепарду", второй раз сбили нам камеры. И вот третий раз", — говорит военный "Стрела".

Боец пытается сказать, что убили нашего парня, но сдерживается. На фронте не принято говорить о смерти.

В начале войны боевики именно этот поселок нащадно расстреливали, пытаясь выбить отсюда украинскую армию. Не удалось. Теперь у них другая тактика — подстрелили украинскмй грузовик и, вероятно, радуются большой победе.

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