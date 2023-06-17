Нанес удар ножом: в полиции Киева сообщили детали нападения на мужчину

В Киеве на проспекте Красной калины произошел инцидент. В Сети появилось сообщение, что военный выходил из маршрутки и сцепился с неизвестным, который сразу достал нож и нанес ему удар по шее и телу.

В полиции Киева ТСН.ua уточнили, что мужчина жив. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Но отмечают, что пострадавший не был военным.

"Факт нападения мы зарегистрировали. Но потерпевший – гражданский", – сказали в полиции Деснянского района.

По этому факту возбуждено уголовное производство. Пострадавший находится в медицинском учреждении, он без сознания. Правоохранители опрашивают свидетелей конфликта и устанавливают личность злоумышленника.

Напомним, в Одессе во время поездки в маршрутном такси произошла ссора между мужчинами, закончившаяся резней.

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