Нанес ущерб на миллионы гривен: в Харькове задержали лифтового вора-гастролера

Мужчине грозит срок.

Лифтового вора задержали в Харькове. Мужчину подозревают в похищении оборудования, по меньшей мере, из двух десятков лифтов.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 4 ноября.

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Воровал, говорят в полиции, в основном подвесные кабели и шлейфы. Задержанный родом — из Одессы. Лифты также портил в Киеве.

В Харькове нанес ущерб более чем на 5 миллионов гривен. Задержан мужчина сразу после очередной кражи в одном из районов Харькова. Если вину докажут – следующие шесть лет он может провести в тюрьме.

Напомним, недавно жители одной из столичных улиц, отчаявшихся ждать коммунальщиков, выложили в соцсети, как залатали поврежденный участок дороги собственноручно. Для этого они использовали довольно необычные материалы, а именно ковры.

Новости Украины: в Харькове задержали лифтового вора

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