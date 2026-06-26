Последствия атаки на Запорожье / © ТСН

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Накануне россияне вновь нанесли ракетный удар по Запорожью. Затем — нацелили на людей реактивный «Шахед». На данный момент известно о 15 пострадавших. В городе повреждены жилые дома, офисы и склад. Сгорели автомобили на парковке.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

Что известно об обстреле Запорожья

После атаки люди находятся в шоке и испуганы. На место обстрела срочно съехались все экстренные службы. Спасатели ГСЧС эвакуировали пострадавших из горящего здания. Как видно, офисные помещения выгорели дотла. Спасателям приходится прерывать работу из-за угрозы повторных ударов.

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На месте дежурят машины скорой помощи. Пострадавших срочно доставляют в больницы. Одна женщина получила серьезные ожоги, сейчас врачи борются за её жизнь.

Даниил Пичикин, соучредитель благотворительного фонда «Артак: Вместе к мечте»: «Одна женщина получила ожоги, ей была оказана первая домедицинская помощь и она была доставлена в больницу. Вместе с ней поехал её сын, она находилась в этом здании. Она сильно обгорела, у неё сгорели волосы, и у неё есть ожоги».

«Услышал свист и взрыв»: рассказы пострадавших и спасение благодаря счастливому стечению обстоятельств

Сотрудники офиса говорят, что хорошо слышали, как российский «Шахед» начал снижаться в пике. А потом — врезался прямо в центр здания.

Антон Алексеевич, пострадавший: «Я слышу, что что-то летит, наклонился, закрыл уши, открыл рот. Слышу — взрыв, дым, и всё падает, рушится. Потом я побежал к главному выходу, вижу — там горит, выбрался через серверную».

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Антону повезло. Его кабинет находился с левой стороны здания, дальше от эпицентра взрыва. Парень не успел выбежать в подвал, и это спасло ему жизнь.

Антон Алексеевич, пострадавший: «Это офис, я как раз собирался спуститься в подвал из-за того, что что-то летит. Я даже не знаю, может, это и к лучшему, что я не спустился в подвал, потому что там обрушилась стена».

Время от времени бойцы ГСЧС вынуждены приостанавливать поисково-спасательные работы — ведь на Запорожье летят новые ударные беспилотники. На позициях раздаются тревожные крики: «Что-то летит, бегите!». На заднем дворе бойцы Службы чрезвычайных ситуаций оперативно тушат охваченные огнем автомобили.

Повторный удар по разрушенному многоэтажному дому

Кроме того, ударная волна повредила многоэтажное здание напротив. Это здание уже во второй раз с начала полномасштабной войны страдает от обстрелов со стороны россиян. В октябре 2023 года они ракетой С-300 снесли несколько этажей. Впоследствии здание полностью восстановили. И вот снова — здесь разбиты окна и разрушены балконы.

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Валентина, пострадавшая: «Зазвучала воздушная тревога, я вышла в свой коридор, стояла в коридоре, как тут же услышала свист, а затем громкий взрыв. Я испугалась, увидела, как летят окна, стекло, пришла в ужас. Это уже второй обстрел нашего дома, у меня вылетели окна».

Российский дрон разрушил офис интернет-провайдера и жилые дома в историческом центре города — здания здесь относятся к XIX веку. Сейчас на местах попаданий ведутся работы по ликвидации последствий обстрела. Далее на месте будут работать коммунальщики, которые забивать окна фанерой.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Выжил, потому что не успел спуститься в подвал: невероятная история спасения во время обстрела Запорожья

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