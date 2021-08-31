Нападение близнецов на женщину в Ровно: почему подросток решил наброситься с ножом на незнакомку

Нападение близнецов на женщину в Ровно: почему подросток решил наброситься с ножом на незнакомку

Ребята ранее в поле зрения не попадали и воспитываются в полноценной и благополучной семьи.

Дерзкое нападение в Ровно — 15-летние близнецы набросились с ножом на незнакомую перехожу. Один из братьев четыре раза ударил женщину в спину. Пострадавшую доставили в реанимацию. Несовершеннолетних нападающих задержала полиция. А вот версия, которую озвучивают копы, ужасает. Подростки хотели посмотреть, как чувствует себя раненый человек и напали в реальной жизни в отличие от компьютерных игр

Об этом говорится 31 августа в сюжете ТСН.19:30.

Шокирующее видео с камеры наблюдения — женщина, разговаривая по телефону, идет по тротуару возле детской площадки. Навстречу 2 парня. Один из них вдруг начинает бить женщину в спину ножом. Когда она падает — нападающие сбегают.

Оказалось, на 42-летнюю прохожую напали жители этого района, который в Ровно называют элитным. Это двое 15-летних братьев-близнецов. "Скорую" вызвали другие пешеходы.

Раненую повезли в областную больницу и сразу прооперировали. Сейчас она в реанимации, жизни угрозы нет.

Новости Украины: близнецы-подростки набросились с ножом на незнакомую прохожую

"Скорее всего пациентку спасла толщина куртки, в которой она была. Женщину привезли в сознании, но в состоянии психологического шока", — говорит хирург Ровенской областной больницы Виктор Мулярчук.

После перенесенного ужаса женщина общаться не хочет. А вот в полиции говорят, что Ольга стала случайной жертвой. Несовершеннолетних нападающих нашли дома и забрали в полицию. На допросах в показах они путались и все же кое-что удалось выяснить.

"Говорить о том, что был спланирован мотив пока рано, но и это не исключаем. Одна из версий совершенного — подростки смотрели запрещенные фильмы, где присутствует определенная жестокость, и захотели испытать что-то подобное сами. Оба ранее в поле зрения не попадали и воспитываются в полноценной и благополучной семьи. Ни один из родителей не догадывался об их намерениях", — говорит руководитель Ровенского районного управления полиции Роман Штеба.

Близнеца, который непосредственно наносил ножевые удары поместили в изолятор временного содержания. В полиции открыли производство за хулиганство. Школьнику грозит от 3 до 7 лет за решеткой. Его же брат-близнец сейчас проходит как свидетель.

Напомним, что в Ровно двое подростков подстерегли одинокую женщину на улице и ударили ее ножом в спину. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия, а пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

Впоследствии в Сети появилось видео нападения.

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