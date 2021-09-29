Нападение на девушку в Ровно: что делать в случае опасности людям с проблемами слуха и речи

Нападение на девушку в Ровно: что делать в случае опасности людям с проблемами слуха и речи

Нападение в Ровно на девушку с проблемами слуха обострил проблему людей, которые плохо слышат или говорят.

В Ровно неизвестный набросился с ножом на девушку с недостатками слуха. 20-летней Татьяне злоумышленник проткнул живот и сразу убежал. Она не слышала его шагов и не могла позвать на помощь.

Почему так поступил и кто это был — потерпевшая и понятия не имеет. Как девушке удалось сообщить, что она посреди улицы ранена? И что делать в случае опасности людям с проблемами слуха и речи?

Об этом говорится 29 сентября в сюжете ТСН.19:30.

На больничной койке с ножевым ранением летит 20-летняя Таня. Рядом ее поддерживает лучшая подруга Катя. У девушек — нарушения слуха и речи. Таня жестами рассказывает, как на нее напал неизвестный. Как все произошло — помочь рассказать спешит сурдопереводчица госпожа Неля.

Незнакомец следил за ней возле магазина, но вдруг исчез и она спокойно ушла. Как вдруг сзади на нее напал мужчина. Схватил за плечо, развернул и ударил в живот ножом. Если бы, говорит, хоть деньги забрал или телефон, а то ничего же не взял, а просто сбежал.

Из последних сил Татьяна позвонила по видеосвязи знакомому, что понимает язык жестов. Тот и вызвал "скорую". Хорошо, что Таня быстро сориентировалась и позвонила товарищу, говорят в Обществе глухих.

Новости Украины: в Ровно неизвестный набросился с ножом на девушку с проблемами слуха

"У нас много людей с нарушениями слуха, глухие, для которых основной формой общения является жестовый язык. В случае опасности они теряются", — рассказывает первая заместитель главы Общества глухих.

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В случае опасности люди с нарушением слуха и речи могут связаться с переводчиками, которые дежурят круглосуточно. Впрочем все равно это отнимает время. Но полицию о преступлении можно известить за секунды.

"Если бы эта девочка имела на своем смартфоне установленное приложение, она бы с легкостью течение нескольких секунд вызвала полицию", — рассказывает представитель Николаевской полиции Виталий Кизилов.

Полицейский показывает, как приложением пользоваться. Человеку достаточно в течение 3 секунд придержать кнопку для экстренного вызова. И тогда в диспетчерской полиции области, где произошло преступление, уже фиксируют вызов с автоматической геолокации заявителя. Это поможет по горячим следам установить злоумышленника.

Нападающего же на Таню правоохранители еще ищут и просят помочь ровенчан, которые могли быть свидетелями.

Напомним, 31 августа в Ровно двое братьев-близнецов подстерегли и напали с ножом на женщину. Один из них нанес ей несколько ножевых ранений в спину. После этого злоумышленники скрылись, а пострадавшую госпитализировали.

В полиции говорят, что ребята смотрели запрещенные фильмы, где присутствует жестокость, и хотели что-то похожее испытать сами.

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