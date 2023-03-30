Нападение на Польшу и страны Балтии: российский аналитик объяснила, "вытянет" ли РФ войну на 2 фронта

По ее мнению, нападение армии РФ на Польшу или страны Балтии невозможно из-за того, что у России на это нет сил.

Пропагандист Соловьев взывает о необходимости уничтожения Польши Россией, якобы поляки — "не брать россиян как украинцы", и их можно не жалеть. А все, что говорят по федеральным российским каналам — трансляция из Кремля по методичке.

Американо-российский историк Юрий Фельштинский говорил, что если Запад не сделает превентивных шагов, Россия может ударить по Польше и Литве не позднее сентября этого года. Российский политический аналитик Ольга Курносова рассказала, как она относится к такому сценарию. Об этом она сказала в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По ее мнению, нападение армии РФ на Польшу или страны Балтии невозможно просто из-за того, что у России на это нет сил.

"На два фронта они точно не могут воевать, у них с одним фронтом не получается так, как они хотят. Я не думаю, что Польша настолько беззуба, что так легко здесь будет что-то делать. К тому же страны Балтики и Польша — это страны НАТО. Разве может Россия сейчас пойти на открытое военное столкновение со странами НАТО? Конечно нет. Это все "страшилки" и странно, что они раздаются не только от Кремля, но и от некоторых аналитиков", — говорит Курносова.

Аналитик призвала не помогать Кремлю всех запугивать. А относиться к реальным возможностям серьезно.

"А реальных возможностей сегодня нет ни в живой силе, ни тем более в технике. Самые серьезные проблемы в России сейчас с вооружением — танками, пушками, снарядами. Всего этого, безусловно, не хватает. Поэтому о войне на два фронта речь не идет", — подытожила она.