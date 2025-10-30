ТСН в социальных сетях

Нападение на ТЦК в Одессе: что известно о бусе, который перевернули, и кто пострадал

В Одессе группа людей напала на военных ТЦК.

Нападение на ТЦК в Одессе: что известно о бусе, который перевернули, и кто пострадал

В Одессе напали на военных ТЦК / © Цензор.нет

Стали известны подробности конфликта с опрокидыванием бусика ТЦК и швырянием в него шин, который произошел в Одессе и который был снят, после чего соответствующее видео появилось в соцсетях. По данным автора видео, инцидент произошел возле известного рынка "7 километр".

По данным источников ТСН.ua в Силах обороны, бусик, который перебрасывают гражданские лица, действительно является транспортом военнослужащих ТЦК.

«Военнослужащие приехали для того, чтобы проводить оповещения и проверять документы. Вместо этого группа гражданских лиц начала вести себя агрессивно и опрокинула этот транспорт. Среди военнослужащих есть пострадавшие, они проходят обследование в лечебных учреждениях. Рассматриваем это как провокацию со стороны гражданских лиц. Впоследствии будет официальный комментарий по этому поводу», — сообщили нам источники в Силах обороны.

По версии военных, оснований для конфликта со стороны ТЦК не было.

«Принудительных мер не проводилось. Теперь задача полиции выяснить, с какой целью и кто это совершил. Не исключено, что гражданские увидели автобус и решили его перевернуть, мол, давайте покажем, какие мы крутые», — утверждают военнослужащие.

В ГУНП Одесской области этот инцидент пока не комментировали.

Напомним, в Одессе 27 октября полицейский в состоянии алкогольного опьянения угрожал оружием работникам территориального центра комплектования и социальной поддержки

