Нападение на украинских пограничников: подозреваемых работников СБУ отстранили от должностей

Хотя в машине нападавших было трое, подозрение вручили только двум из них.

Работников СБУ, которых подозревают в нападении на пограничников, отстранили от должностей. Речь идет о 37-летнем заместители руководителя Сумского отдела СБУ и 25-летнем оперуполномоченном, которых следствие считает причастными к избиению пограничников и похищению у них оружия. Суд встал на сторону прокуратуры, которая считала, что даже под домашним арестом мужчины могут влиять на своего коллегу, который по делу свидетель.

Об этом говорится 21 июля в сюжете ТСН.19:30.

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Дела двух сотрудников СБУ рассматривают отдельно. Один участник нападения — руководитель Службы, другой — его подчиненный, оперуполномоченный. Именно их следствие подозревает в ночном нападении на пограничников, избиении и завладении табельным оружием.

Сегодня в суде — 37 летний Виталий Маляров. Он — заместитель руководителя Сумского районного отдела СБУ, участник Антитеррористической операции, имеет высокие награды, даже награду от президента. Однако все это перечеркнуло дерзкое нападение.

На предыдущем заседании Малярова отправили на два месяца под круглосуточный домашний арест. Сегодня же прокурор настаивает на отстранении от должности. Подозреваемый просит этого не делать, иначе семья останется без денег.

Новости Украины: работников СБУ, которых подозревают в нападении на пограничников, отстранили от должностей

Впрочем, именно на отстранении от должности настаивает прокурор. Это не допустит влияния на коллегу Малярова, третьего фигуранта дела. Сейчас он проходит как свидетель — ибо, как утверждает следствие, участия в стычке не брал.

В ночь на 18 июля возле села Рясное напали на младшего сержанта и солдата срочной службы, патрулировавших границу на автомобиле. Завязалась драка, в результате которой неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели двумя автоматами АКС-74, 4-мя магазинами по 30 патронов и уехали в неизвестном направлении.

Впоследствии два автомата Калашникова, принадлежавшие пограничникам, нашли в кукурузном поле, а два магазина с патронами — под Краснопольская отделом пограничной службы. Еще два магазина с патронами до сих пор не найдены. В тот же день выяснилось, что нападение совершили работники СБУ. Свои мотивы они не объясняют.

Хотя в машине нападавших было трое, подозрение вручили только двум из них. За похищение огнестрельного оружия и нанесение телесных повреждений им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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