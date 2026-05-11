Нападение на военнослужащих ТЦК: в Украине строго наказали мужчину

В Днепре наказали мужчину за нападение на военных

В Днепре к 5 годам лишения свободы приговорили мужчину, который напал на военнослужащих ТЦК. Мужчина в служебном микроавтобусе устроил резню и тяжело ранил воинов, которые воевали в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в приговоре Амур-Нижнеднепровского районного суда города Днепра.

Что известно о нападении на военных ТЦК в Днепре

Происшествие произошло 25 декабря 2025 года вблизи улицы Калиновой в Днепре. Группа оповещения, в которую входили военнослужащие вместе с полицейской, остановила мужчину для проверки документов.

По материалам дела, мужчина отказался представляться и предоставлять документы. Поэтому военнослужащие приняли решение об административном задержании и доставке его в ТЦК.

«Я возвращался из магазина, приобрел пластиковый таз. Меня окружили мужчины в форме. Я сказал, что буду общаться только с полицейской. Военные схватили меня, начали затягивать в бус, выкрутили руки и распылили в глаза газ», — заявил обвиняемый.

Оказавшись в салоне Renault Master вместе с двумя военнослужащими, мужчина, по его словам, «поддался панике». Он нашел на полу машины нож и начал хаотично наносить удары.

Военные получили тяжелые ранения

Старший солдат получил проникающее ранение живота с выпадением кишечника (травматическая эвентерация) и ранения рук и ягодицы.

Солдат получил глубокую резаную рану бедра с повреждением большой подкожной вены и многочисленные раны рук.

Оба пострадавших потеряли много крови и перенесли сложные операции. Стоит отметить, что оба военных — участники боевых действий: один из них воевал в Донецкой и Луганской областях, а другой под Торецком и в Курской области.

Военные, на которых напал мужчина, воевали на фронте / © Единый государственный реестр судовых решений

Позиция сторон и решение суда

В суде нападавший вину признал, раскаялся и добровольно возместил потерпевшим часть ущерба. Пострадавшие военные простили нападавшего и не настаивали на суровом наказании.

Защита пыталась доказать, что действия работников ТЦК были неправомерными, однако суд отметил, что никаких доказательств превышения служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК) в зале заседаний предоставлено не было.

Приговор суда:

Суд признал действия нападавшего умышленным нанесением тяжких телесных повреждений служебным лицам (ч. 3 ст. 350 УК Украины).

Учитывая тяжесть преступления, суд назначил 5 лет лишения свободы — это минимальный срок по этой статье.

Мужчина будет оставаться под стражей до вступления приговора в законную силу.

