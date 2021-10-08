Нападение на женщину в поезде "Мариуполь-Киев": Анастасия Луговая получила компенсацию от "Укрзализныци"

Женщина до сих пор лечится и посещает психолога.

Анастасия Луговая, которую еще летом прошлого года жестоко избил и чуть не изнасиловал пьяный пассажир в поезде "Киев - Мариуполь", получит 100 тысяч моральной компенсации от "Укрзализныци".

Такое решение суда, рассказали в "Сныданку з 1+1".

По словам женщины, решением суда не удовлетворена. Она просила компенсацию в размере 500 тысяч за двоих: за себя и маленького сына, который был свидетелем нападения.

"До сих пор я посещаю остеопата, у меня есть нарушения позвонков шеи. Смещение от удара произошло. До сих пор прохожу лечение, потому что есть еще шишки на лбу. Кроме того, нужно вставить брекеты. Также работаю с психологами", — рассказала пострадавшая.

Анастасия Луговая, которую год назад избили в поезде "Мариуполь-Киев", до сих пор судится с "Укрзализныцей"

Напомним, нападавшим оказался безбилетный пассажир Виталий Рудзько. Он пытался изнасиловать Анастасию убил женщину на глазах ее 6-летнего сына. Произошло это в купе поезда. По прибытии на вокзал мужчину задержали. Весной этого года он умер в СИЗО. Никакой компенсации от него получить так и не удалось. После этого суд закрыл уголовное производство по делу.

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