Нападение на журналистов "Схем": главе "Укрэксимбанка" Мецгеру избрали меру пресечения

Под ночным домашним арестом отстранен председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер будет сидеть два месяца.

Сегодня, 11 октября, Голосеевский районный суд Киева избрал главе "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру, подозреваемому в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном удержании людей, меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом из суда сообщает журналист ТСН.

Под ночным домашним арестом отстранен председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер будет сидеть два месяца. Отметим, Голосеевский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокурора. Сторона обвинения просила отправить Мецгера под круглосуточный домашний арест, однако суд назначил ночной.

Мецгер не может покидать свое место жительства с 22.00 до 6.00.

К слову, аналогичный меру пресечения избрали и спикеру банка Владимиру Пикалову. Им обоим инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное лишение свободы или похищение человека. Также суд сегодня планирует избрать меру пресечения третьему фигуранту дела, который в банке занимается вопросами безопасности. Обвинение просит избрать ему меру пресечения в виде личного обязательства. Речь идет о директоре департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова, которому 8 октября вручили подозрение.

Напомним, неделю назад во время интервью председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера журналистам программы "Схемы" произошел инцидент: банкиру не понравилось вопрос журналистов и он приказал своим подчиненным забрать у них аппаратуру и стереть часть интервью, которая уже была записана. К тому же, журналистов силой час удерживали в кабинете председателя правления банка.

Нападение на журналистов Схем: злая слава "Укрэксимбанка" вышла далеко за пределы Украины

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку