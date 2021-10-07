Нападение на журналистов "Схем": как могут наказать фигурантов скандала

Журналисты будут добиваться реального наказания для Евгения Мецгера

Нападение на журналистов в офисе государственного "Укрэксимбанка": председатель правления Евгений Мецгер временно сложил полномочия после того, как "Радио Свобода" удалось восстановить видео, которое по указанию банкира уничтожила его служба безопасности. Инцидент произошел накануне, во время записи официально оговоренного интервью с Мецгером. Председателю правления банка не понравилось один из вопросов, он распорядился камеры забрать, видеоматериал уничтожить. При этом к оператору применили физическую силу, а съемочную группу на час заблокировали в офисе председателя правления банка. Но специалистам удалось этот видеоматериал восстановить.

Об этом говорится 6 октября в сюжете ТСН.19:30.

Это было официально условленное интервью. Когда председателю правления банка Евгению Мецгеру не понравилось вопрос о возможном сотрудничестве банка с террористами "ЛДНР", он приказывает остановить запись.

"Я вам не даю согласия на запись — давай, забирай камеру к чертоввой матери. О**ели", — заявлял чиновник.

Охрана отбирает камеры. К оператору применяют физическую силу. Покинуть офис банка съемочная группа не может: их просто не выпускают из помещения. Видеозапись председатель правления "Укрэксимбанка" приказывает уничтожить. И его уничтожили. В банке заявили, что журналисты, мол, работали непрофессионально. И добавили, что уйти из банка съемочной группе никто не мешал.

Впрочем, удаленный представителями банка материал журналистам удалось восстановить. Специалист цифровых технологий объясняет, во время простого уничтожения данных они на самом деле с носителя не исчезают и, имея соответствующие навыки, их можно восстановить.

Новости Украины: председатель правления "Укрэксимбанка" сложил полномочия

"Можно вспомнить шпионские истории, как нужно бросать в кислоту. Потому что сломать тоже можно по-разному и восстановить — все зависит от усилий, специалистов и оборудования. Давайте не будем давать советы таким "товарищам", как им нужно правильно это стирать, пусть учатся сами, если им это нужно", — отмечает руководитель управления ІТ канала 1+1 Евгений Рыжков.

Когда видео стало публичным, на скандал сразу отреагировали в посольстве США и Великобритании. Беспокойство безопасностью журналистов выразили и в Евросоюзе. А в Офисе президента заявили о необходимости отстранения председателя "Укрэксимбанка". Однако уже через час после этого сам Евгений Мецгер заявил: отстраняется от работы на время расследования.

Адвокат "Радио свобода" говорит, что никакого примирения в этой ситуации быть не может. Журналисты будут добиваться реального наказания. С таким же требованием под главным офисом "Укрэксимбанка" собрались несколько десятков корреспондентов различных изданий. Они убеждены — председателя банка должны не просто отстранить от должности, но и привлечь к уголовной ответственности. Посетили банка и правоохранители — голосеевские полиция и прокуроры. Несколько часов они искали фигурантов скандала.

Сейчас правоохранители планируют объявить подозрение двум лицам по статье препятствования законной деятельности журналистов. Она предусматривает штраф или ограничение свободы на три года.

Напомним:

Журналисты "Схем" заявили о нападении во время интервью с председателем правления государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. В съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи.

во время интервью с председателем правления государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. В съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. Впоследствии журналистам удалось восстановить удаленный видеозапись , на которой зафиксированы указания Мецгера забрать технику и "вычистить все это г **но". Также с видеролики понятно, что съемочную группу закрыли в помещении и не выпускали.

, на которой зафиксированы указания Мецгера забрать технику и "вычистить все это г **но". Также с видеролики понятно, что съемочную группу закрыли в помещении и не выпускали. Свое возмущение по поводу инцидента уже выразили дипломатические представительства США и Великобритании, а Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". "Не будем покрывать безумие": Венедиктова обещает эффективное расследование дела нападения на журналистов.

дела нападения на журналистов. На Банковой осудили поведение руководства "Укрэксимбанка" и выступили за отстранение председателя правления

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