Нападение России на НАТО: в Альянсе готовы к непредсказуемым сценариям – посол США при НАТО

Североатлантический альянс готов к любым непредсказуемым сценариям относительно риска атаки России стран-членов Альянса.

Об этом на брифинге заявила посол США при НАТО Джулиан Смит, отвечая на вопрос корреспондента ТСН.ua о том, связаны ли заявления европейских политических и военных чиновников о риске нападения России на стран-членов НАТО уже через несколько лет с высокой вероятностью проигрыша Украины в войне с Россией.

По словам Джулиан Смит, с тех пор, как Россия решила вторгнуться в Украину и начать непровоцированную агрессивную войну, НАТО предприняла ряд шагов для усиления собственного сдерживания и обороны.

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"Мы сразу увидели, что не только США, но и многие европейские союзники перебрасывают войска в Восточную Европу для укрепления и усиления Восточного фланга НАТО. Мы также видели, как Альянс создал четыре новых многонациональных батальона на восточном фланге НАТО и укрепил целый ряд стратегий, включая усиление нашей кибербезопасности, чтобы подготовиться к использованию Россией любой гибридной тактики против союзников по НАТО или против территории НАТО", — отметила Джулиан Смит.

Поэтому, по ее словам, Альянс в режиме реального времени готовится ко всем непредсказуемым сценариям, — Россия остается фокусом номер один НАТО — основной угрозой, с которой мы сталкиваемся здесь внутри Альянса в дополнение к угрозе терроризма.

Также посол США при НАТО отметила, что скандальные заявления Дональда Трампа (который, скорее всего, будет номинирован кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах в ноябре этого года – ред.) о побуждении России атаковать членов Альянса во времена его президентства, если те не увеличат свои оборонные расходы, подвергает опасности солдат союзников, и откровенно безответственны.

Кроме этого, Джулиан Смит выразила уверенность, что, вслед за Сенатом, Палата представителей окончательно одобрит пакет помощи Украине более чем на $60 млрд.

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"Я все еще убеждена, что Конгресс вскоре одобрит еще один пакет помощи по мере того, как мы приблизимся к двум годам войны России против Украины. Важно, чтобы все мы помнили, что поставлено на карту. Если России удастся завоевать Украину, несомненно, европейская и трансатлантическая безопасность окажется под угрозой", – подчеркнула Джулиан Смит.

При этом посол негативно ответила на возможность получения Украиной уже на юбилейном Вашингтонском саммите НАТО политического приглашения вступить в Альянс.

"Что касается саммита этим летом, я не ожидаю, что на этом этапе Альянс пришлет приглашение. Зато союзники смогут дать сигнал, что Альянс продолжает приближаться к Украине, и что мы делаем конкретные шаги, чтобы быть мостом между тем, где мы сейчас, и полноправным членством. Мы очень надеемся, что президент Зеленский сможет присоединиться к нам лично", — добавила посол.

Напомним, во вторник на рассвете, 13 февраля, Сенат США таки принял объединенный пакет помощи для Украины более чем на $60 млрд, а также для Израиля и Тайваня. Дебаты продолжались до пяти утра и четыре месяца в целом. Причем, этот законопроект проголосовали отдельно от проблемного вопроса мексиканской границы, на чем настаивали республиканцы и лично Дональд Трамп, который, скорее всего, будет номинирован кандидатом в президенты на выборах в ноябре от Республиканской партии.

Группа из 22 республиканцев во главе с лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом проголосовала подавляющим большинством с демократами за принятие этого законопроекта, пойдя таким образом против Трампа. Однако шансы на прохождение этим пакетом Палаты представителей, где спикером является трампист Майк Джонсон, очень сомнительны.

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