Нападение России на Украину: в каких городах раздаются взрывы и выстрелы

Нападение России на Украину: в каких городах раздаются взрывы и выстрелы

Россия нанесла удары по Украине, взрывы раздаются в населенных мирными жителями городах и селах.

В ночь на 24 февраля во многих городах Украины были слышны взрывы. Россия нанесла удары по украинской инфраструктуре и пограничникам. Президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции". Под утро Украина закрыла небо для полетов, на территории нашей страны вводится военное положение.

В Борисполе, который в 35 км к юго-востока от Киева, раздались выстрелы. По словам мэра города Владимира Борисенко, это сработала украинская противовоздушная оборона по неизвестному летательному аппарату, скорее беспилотнику. Взрывы были слышны и в Броварах и близлежащих городах. В разных районах Киева утром начала раздаваться сирена тревоги.

В Харкове уничтожен состав ракетно-артиллерийского вооружения в Харькове, а в Николаеве – сильные пожары. В Чугуеве обстреляли военный аэропорт, пишет "Интерфакс-Украина" с сылкой на источник в Минобороны.

Сообщается также о начале десантной операции силами Черноморского флота в Азовском море и Одессе.

В Черниговской области зафиксированы удары с вражеского беспилотника. В облгосадминистрации говорят, что есть факт сброса взрывных устройств с беспилотного объекта в районе Днепровского полка залога. Кроме того, мэр Нежина Александр Кодола рассказал, что в его городе ракетным ударом разрушен пункт управления Нежинским аэродромом.

В Херсоне местные пишут в соцсетях, которые с самого утра слышат звуки взрывов.

В МВД сообщили, что около 5:00 часов государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью.

Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ТОТ АР Крым.

Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника. В зависимости от ситуаций на участках границы, пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу.

На Добассе руководство террористической "ДНР" заявило об обстрелах украинских позиций по всем линиям столкновения. С Луганщины эвакуируют мирных жителей.

По данным ГСЧС Украины, враг обстрелял аэродром в Луцке (травмирован 1 работник ГСЧС).

Произошло возгорание на военных складах с. Радушинцы Полтавской области, с. Россошков Черкасской области.

Обстреляна военная часть в с. Каменка Бугская Львовской области.

С. Ивница Житомирской области – попадание снаряда на территорию военного состава.

В Ивано-Франковске снаряд попал в воинскую часть.

О взрывах и обстрелах заявляют все больше украинских городов. В МВД призывают сохранять спокойствие. Ударов по жилым домам и гражданской инфраструктуре не ожидается.