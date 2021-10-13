Нападение в столичном ботсаду на женщину с ребенком: стали известны подробности

Окровавленной женщине первую помощь оказал прохожий, а уже потом присоединились работники ботсада.

Несколько ударов битой по голове от незнакомца получила женщина, гуляла в столичном ботсаду имени Гришко. Это произошло утром, в части парка, удаленной от пунктов охраны. Окровавленной женщине первую помощь оказал прохожий, а уже потом присоединились работники ботсада.

Что стало мотивом нападения среди белого дня и безопасно теперь гулять ботаническим садом — говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Разбитый затылок и лоб. Куртка в крови. В 11 утра в будний день в ботаническом саду такого времени посетителей обычно не много. Женщина с ребенком в коляске шла по этому маршруту. И сзади на нее неожиданно напали.

"Это был человек в спортивном костюме и с битой в руках. Он исчез так же внезапно, как и появился. Когда я приехала, то увидела, что мама вся в крови, ей останавливают кровь люди, прохожие, работники ботсада, потом приехала быстрая помочь сразу, мы зашли с мамой в скорую. Ей сразу повезли в реанимацию, где нужно было накладывать швы. Диагностировали черепно-мозговую травму, сразу сделали КТ, просветили голову, чтобы увидеть, есть ли внутреннее кровотечение, или разбит череп, слава Богу все было нормально ", — рассказывает дочь потрепилои.

Потерпевшая Галина Корешкова сейчас в больнице. Ее дочь Ольга рассказывает, что мама до сих пор не отошла от шока. Женщина работает няней и постоянно там гуляет с чужим ребенком.

"В тот день мама сказала, что удивительно было очень малолюдно. И произошло как раз, когда прошел один прохожий, других в такой момент никого не было", — добавляет дочь потерпевшей.

Охрана ботсада и полиция после нападения прочесали всю территорию, но подозреваемых не обнаружили.

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Территория ботанического сада — 128 гектаров та часть, где напали на женщину — со сложным рельефом. Дороги расходятся в разные стороны, овраги вперемешку с холмами. Спрятаться можно в одно мгновение. Ботсад любимое место для прогулок мам с детьми, живут рядом.

Администрация ботсада ранее жаловалась только на кражи цветов и растений.

"Мы обращаемся, особенно в период массового посещения — это в мае, когда цветения происходит. Обращаемся к Печерской администрации, в киевской городской, к управлению полиции, они в этот период оказывают нам помощь, заезжают патрульные и пешие патрули. Конечно, мы заинтересованы, чтобы это было на постоянной основе, возможно, при центральном входе таковые будут стационарный пост — для правоохранителей или для муниципальной стражи. Он бы конечно не помешал и могло бы много таких моментов не возникнуть ", — говорит Василий Остапьюк, главный садовник.

Похитить ребенка у женщины нападающий не пытался. Родители малышей нападение на няню не связывают со своей семьей. Потрепила тоже не имеет версий нападения. Полиция открыла уголовное производство, но от комментариев воздерживается.

Напомним, в Киеве мужчина порезал ножом двух прохожих и скрылся.

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