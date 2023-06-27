Нападение "вагнеровцев" на Киев: полковник запаса рассказал, вероятен ли такой сценарий

По словам Черника, Припятские болота – это серьезное препятствие для оккупантов. А ВСУ на севере уже построили крепкую линию обороны.

Военный аналитик, полковник запаса Петр Черник проанализировал, могут ли "вагнеровцы" из Беларуси совершить нападение на Киев.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Могут ли их бросить на утилизацию в Украину? Но почему же нет. Будет ли результат действенный? Нет, конечно, не будет... Сейчас там (граница с Беларусью, – ред.) — новейшая линия Манергейма по-украински. Плюс сейчас лето ... Припятские болота — это серьезное препятствие. Плюс леса. Двигаться могут исключительно по дорогам. А как работать на дорогах, мы научились в начале этой войны. По запасам FGM-148 Javelin мы – вторая страна в мире", – говорит Черник. .

Напомним, что после неудачной попытки бунта владелец ЧВК "Вагнер Евгений Пригожин скрылся в Беларуси.

Сегодня самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что "вагнеровцы" пока кроме своего лидера еще не приехали в Беларусь, а находятся в лагерях на оккупированной Луганщине.

Однако военные эксперты, военные и политики уже анализируют угрозу, смогут ли "вагнеровцы" по прибытии в Беларусь напасть на Украину.

Так, экс-глава Генштаба Британии предположил, что "вагнеровцы" могут готовить наступление на Киев из Беларуси.

В то же время экс-разведчик, генерал Маломуж считает, что наступление "вагнеровцев" на Киев невозможно.

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