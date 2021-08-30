Нападения на медиков в ровенской больнице только за выходные произошли три раза

Нападения на медиков в ровенской больнице только за выходные произошли три раза

В больнице просят обеспечить их охраной.

Пациент напал на медика в городской больнице Ровно — он забрызгал слезоточивым газом глаза, трепал, нецензурно ругался и назывался работником СБУ. Туда человека с порезом руки доставили на "скорой" после дебоша в одном из магазинов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16.45.

«Хотел посмотреть, оказать помощь, на что наткнулся на агрессию», — рассказывает о событиях того вечера пострадавший врач Александр Генсицкий.

Медики просили успокоиться, и зря. Пациент еще и кричал, что он — сотрудник СБУ. «Он снял повязку свою, начала течь кровь, он этой кровью нам хотел попасть в глаза, везде так брызгал», — добавляет врач.

После нападающий вытащил газовый баллончик и забрызгал в глаза доктору. Персонал больницы начал звонить, чтобы прибыла помощь. «Служба охраны была вне досягаемости, а полиция приехала через 15 минут. За это время могло произойти что угодно», — уверяет заместитель главного врача Игорь Дундюк.

Дебошира копы задержали и открыли производство за хулиганство. Оказалось, к СБУ никакого отношения он не имеет. Ему 24 и он ранее судим. Почему напал на врача ответить никому.

Случаи, когда пациенты нападают на врачей — не редкость. Только за выходные такое происходило здесь еще дважды. «Бросались на медперсонал, угрожали им расправами, пытками. Как по мне должна быть охрана постоянно в больнице», — убеждает администрация больницы.

Однако содержать охрану денег нет и просят содействия в города. «Если главный врач скажет, что мне нужны средства еще на это и мы обратимся к депутатам, что дайте средств на это, то тогда будут решать депутаты, дадут они деньги на охрану», — отмечает заместитель городского председателя Ровно Юрий Полищук.

Нападающему на врача грозит штраф или ограничение свободы до 5 лет. Почему же медики не смогли связаться со службой охраны, с которой в больнице заключен договор — сейчас в заведении выясняют.

Новости Украины: в городской больнице Ровно пациент напал на медика - чем все закончилось

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