Нападет ли Беларусь на Украину и когда она может начать формировать совместные группировки с Россией

Лукашенко пытается играть на два фронта — раздает оружие России, без которого не сможет обеспечить свою армию для наступления на Украину, и заявляет о развертывании совместной группировки с союзным государством.
Белоруси для нападения на Украину нужно провести частичную или полную мобилизацию своих войск, впрочем, обеспечить всех необходимым оружием, вероятно, не удастся, ведь Лукашенко эшелонами отдает ее России. А формирование совместной группировки с войсками РФ для Белоруссии фактически будет оккупацией ее территории.
Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.
"Более адекватное и с логическим содержанием есть заявление министра обороны Беларуси, в котором он сказал, что мы не хотим воевать, если вы (украинцы – Ред.) не будете воевать. А Лукашенко делает политические заявления в контексте Путина. Он пытается играть на два фронты – с одной стороны он максимально раздает все военные запасы, он эшелонами отдает боеприпасы и технику долгосрочного хранения. А чем он будет разворачивать армию? На что их сажать? Винтовки раздавать и делать маршевые роты, как это было в 41 году? Нет, так не будет", — говорит Жданов.
Также эксперт ссылается на доклад главы Госпогранслужбы Беларуси, который говорит о том, что Украина превратила границу в крепость.
"У нас (в Украине - Ред.) граница обустроена, все пути заминированы, мосты взорваны, вокруг – минные поля – это так докладывает белорусский главный пограничник. Мы сами уже не можем его перейти, потому что мы там загородились колючей проволокой и зачем нам Беларусь. Но если они будут пытаться (пойти в наступление – Ред.), они же понимают", — говорит Жданов.
По его мнению, Путин и Лукашенко развернут общую группировку войск для нападения на Украину, если удачно произойдет вторая волна мобилизации.
"Лукашенко заявляет о формировании совместной группировки союзного государства, но они будут его формировать, если будет удачная вторая волна мобилизации и они пригонят туда 120 тысяч российских военнообязанных. Кстати, для Беларуси это будет фактически оккупацией ее территории. Потому что 120 тысяч российских военных будут втрое превышать численность военного компонента Вооруженных сил Беларуси, так что я думаю, что Лукашенко продолжает свою игру в том смысле, что "Я готовлюсь к войне, но еще немного не готов", — подытожил эксперт.
Угроза из Беларуси
- По сообщению Минобороны Беларуси, 10 октября Путин и Лукашенко развертывают общую группировку войск у границы Украины.
- Украинская разведка сообщила, что Путин пытается склонить Лукашенко вступить в открытую войну против Украины. У границы Украины сосредоточено 6 батальонов вражеских войск.
- Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин записал видеообращение, в котором заявил, что РБ не хочет воевать "ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами". В мониторинговой группе "Белорусский Гаюн" обратили внимание, что видеообращение чиновников Лукашенко — это "редкая история".
- Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что Лукашенко может отправить в армию РФ около 7 тысяч своих солдат.
- По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, в ближайшее время нападения на Украину с территории Беларуси не будет, ведь белорусская армия к этому не готова – режим Лукашенко уже просто отдал Путину запасы оружия и техники.
- В то же время директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что вероятность втягивания войск Беларуси в прямое столкновение с Украиной растет из-за новоназначенного Россией командующего. Впрочем, если белорусы решатся на это, то это будет крахом Лукашенко.
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