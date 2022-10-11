Нападет ли Беларусь на Украину и когда она может начать формировать совместные группировки с Россией

Лукашенко пытается играть на два фронта — раздает оружие России, без которого не сможет обеспечить свою армию для наступления на Украину, и заявляет о развертывании совместной группировки с союзным государством.

Белоруси для нападения на Украину нужно провести частичную или полную мобилизацию своих войск, впрочем, обеспечить всех необходимым оружием, вероятно, не удастся, ведь Лукашенко эшелонами отдает ее России. А формирование совместной группировки с войсками РФ для Белоруссии фактически будет оккупацией ее территории.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Более адекватное и с логическим содержанием есть заявление министра обороны Беларуси, в котором он сказал, что мы не хотим воевать, если вы (украинцы – Ред.) не будете воевать. А Лукашенко делает политические заявления в контексте Путина. Он пытается играть на два фронты – с одной стороны он максимально раздает все военные запасы, он эшелонами отдает боеприпасы и технику долгосрочного хранения. А чем он будет разворачивать армию? На что их сажать? Винтовки раздавать и делать маршевые роты, как это было в 41 году? Нет, так не будет", — говорит Жданов.

Также эксперт ссылается на доклад главы Госпогранслужбы Беларуси, который говорит о том, что Украина превратила границу в крепость.

"У нас (в Украине - Ред.) граница обустроена, все пути заминированы, мосты взорваны, вокруг – минные поля – это так докладывает белорусский главный пограничник. Мы сами уже не можем его перейти, потому что мы там загородились колючей проволокой и зачем нам Беларусь. Но если они будут пытаться (пойти в наступление – Ред.), они же понимают", — говорит Жданов.

По его мнению, Путин и Лукашенко развернут общую группировку войск для нападения на Украину, если удачно произойдет вторая волна мобилизации.

"Лукашенко заявляет о формировании совместной группировки союзного государства, но они будут его формировать, если будет удачная вторая волна мобилизации и они пригонят туда 120 тысяч российских военнообязанных. Кстати, для Беларуси это будет фактически оккупацией ее территории. Потому что 120 тысяч российских военных будут втрое превышать численность военного компонента Вооруженных сил Беларуси, так что я думаю, что Лукашенко продолжает свою игру в том смысле, что "Я готовлюсь к войне, но еще немного не готов", — подытожил эксперт.

Угроза из Беларуси

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