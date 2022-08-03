Нападет ли Китай на Тайвань и почему этот конфликт опасен для Украины: объяснение экспертов

Это повлекло за собой волну критики со стороны Китая и даже объявление военных учений у побережья Тайваня.

ТСН.ua собрал мнения экспертов по поводу визита Нэнси Пелоси в Тайвань, и чем новый конфликт опасен для Украины.

Что означает визит Пелоси в Тайвань

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин также написал в Сети о том, что "США показали зубы, когда совершили визит спикера Конгресса на Тайвань".

"США показали зубы – дважды за последние дни. Первый раз, когда уничтожили в Афганистане лидера "Аль-Каиды" Аль-Завахири. Второй – когда совершили визит спикера Конгресса на Тайвань. У нас многие боятся, что поднятие ставок американцами будет отвлекать их от нашей войны с РФ. Зря, все с точностью до наоборот. Кремлевский режим не понимает ни одной цивилизованной дипломатии, только силу. Зубы, которые показали США Китаю и террористам, сразу увидели в Кремле. Сигнал очень прост: мы никого в этом мире не боимся и получим всех, кто нам угрожает. Просто и максимально доступно. Для всех, и в первую очередь для Кремля", – говорится в сообщении эксминистра.

Почему признанный только 14 государствами Тайвань имеет американскую поддержку

Начнется ли война между Китаем и США из-за визита Пелоси на Тайвань

По мнению эксминистра иностранных дел Украины Павла Климкина, визит Пелоси в Тайвань не спровоцирует войну.

"Я думаю, что наоборот это приведет к более тесным контактам между Соединенными Штатами и Китаем. Китай, безусловно, ответит. Китай хочет соревнования с Соединенными Штатами в этом мире. Он пока к нему не готов. Будет готов, по моим прогнозам, где-то лет за 10-15. Но Китай, в отличие от России, хочет соревнования как части мировой системы, как взаимодействия инь-янь", – сказал Климкин в комментарии ТСН.ua.

По мнению руководителя секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network Юрия Пойти, США и Китай пока не заинтересованы в переходе кризиса в реальный военный конфликт. Однако такая вероятность увеличивается.

Фото: Associated Press

"Я думаю, что вероятность (прямого столкновения – ред.) увеличивается. Потому что мы наблюдаем риторику высшего руководства Китая о том, что Китай не будет сидеть, сложа руки, и будет даже готов применить силу и освободительную армию для защиты своих интересов", – сказал эксперт, добавив, что Китай не готов к установлению контроля над Тайванем военным путем.

В то же время он сообщил, что согласно планам КНР и согласно нынешним оценкам экспертов, страна может быть готова к вторжению на Тайвань примерно через пять лет.

"Кроме этого, КНР переживает достаточно серьезный период. Осенью этого года состоится 20-й съезд Коммунистической партии Китая, во время которого ожидается продолжение действия руководства Си Цзиньпина на следующие пять лет и так далее. И поэтому сейчас начинать такую военную операцию, в которой он, скорее всего, проиграет, для КНР, конечно, невыгодно», – рассказал Пойта.

Не последние китайские предупреждения: что будет с Тайванем и как это повлияет на Украину – Алексей Коваль

Готов ли Тайвань к войне с Китаем

Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов считает, что Тайвань готов к любым последствиям после визита Пелоси.

"Тайвань – это самодостаточная демократия, это первая демократия Азии. Тайвань готов к любым последствиям. Пока угрозы вторжения нет. Война будет, но когда она будет – не знает никто. Как говорят тайваньские депутаты: правда известна только Си Цзиньпину. Безумный диктатор может делать что угодно и он не будет думать о последствиях", – рассказал Харитонов.

Фото: Associated Press

Китай не будет объявлять войну, а введет санкции против Тайваня

Китай может ограничить торгово-экономические отношения с Китаем, введя санкции против острова.

"Ответ Китая на визит в Тайвань Пелоси будет растянут во времени. Китай говорит, что он будет долго вводить постепенно какие-то меры, чтобы отразить, как они говорят "эту провокацию". Скорее всего, это будет комплекс мер. Уже применены санкции против Тайваня, уже главы МИД Китая отказываются разговаривать с Блинкеном.По моему мнению, отношения США с Китаем будут сворачиваться, а давление на Тайвань будет усиливаться.Это будет длительный процесс.Тайвань может долго противостоять санкциям.Тайвань имеет свою выносливость, но уже сейчас Китай отказался поставлять в Тайвань песок. Это — серьезное давление, которое ограничивает Тайвань. Китайцы будут проводить какие-то мероприятия и смотреть на последствия. Также Китай может внести изменения в законодательство, чтобы приблизить Тайвань к материку", — сказал журналист-международник, член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль в эфире ТСН .

Чем для Украины может обернуться конфликт между Китаем и Тайванем

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украине важно внимательно следить за событиями, разворачивающимися между Китаем и Тайванем на фоне визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это нужно, потому что США могут уменьшить военную поддержку нашего государства.

"Если Китай примет военные меры, то Соединенные Штаты будут вынуждены втянуться в войну. Для нас это очень важно: смогут ли США сегодня тянуть войну на два фронта. Это будет прямое противостояние Китая и США, и мы можем оказаться здесь на втором плане. Это для нас очень важно – поэтому нужно наблюдать и смотреть”, — подчеркнул Олег Жданов в интервью ТСН.

Журналист-международник, член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль тоже считает, что в случае обострения в Тайване Украина может не получить оружие от США. Также это выгодно России, которая может более тесно сотрудничать с Китаем.

Крупнейший производитель чипов! Как события в Тайване влияют на Украину? Юрий Пойта в ТСН

"Украинцам важно наблюдать за событиями в Тайване. Если там будет обострение, то внимание США переключится туда и мы не получим того оружия и поддержки, которое было обещано. Потому что для Тайваня уже зарезервировано оружие в США. И если там будет конфликт – оружие поедет в Тайваню, а не в Украину. Также российская пропаганда по этому визиту будет делать историю, что США презирают Китай. Между тем РФ считают, что США толкнут Китай в объятия России, мол — мы противостоим Западу и теперь можно это делать вдвоем", — пояснил Алексей Кузнец.

Руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Юрий Пойто отметил, что Тайвань с экономической точки зрения является глобальным игроком, поскольку является одним из крупнейших производителей микрочипов и микроэлектроники. Ее, в частности, используют в военных целях.

“65% мирового рынка приходится на Тайвань, поэтому любой кризис вокруг Тайваня повлечет за собой нехватку полупроводниковой продукции и станет причиной коллапса не только в производстве смартфонов и бытовой техники, но и в высокотехнологичном производстве. Потому блокада или кризис в Тайване будут влиять и на Украину. Следует понимать, что и военные технологии строятся на микроэлектронике. Как раз тайваньские чипы очень интенсивно используются, в частности, в американских ракетах и оборонной продукции", – рассказал Юрий Пойто.

В чем суть конфликта между Китаем и Тайванем

Тайвань – это остров, примерно в 160 км от побережья юго-восточного Китая. Суть конфликта состоит в том, что Китай рассматривает Тайвань как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под контролем Пекина. Но Тайвань считает себя независимой страной со своей конституцией и демократически избранными лидерами.

Китай захватил остров в 1945 году после поражения Японии во Второй мировой войне. В то время в Китае разразился конфликт между правительственными силами во главе с Чан Кайши и Коммунистической партией Мао Цзэдуна. Чан Кайши с членами партии Гоминьдан скрылись на Тайване. Поэтому Китай считает эту территорию своей, а в Тайване так не думают.

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