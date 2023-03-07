Нападет ли Лукашенко на Украину после обвинения в "теракте": полковник запаса ВСУ ответил

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко является соучастником преступления против украинского народа, а потому его истерика из-за повреждения самолета А-50 выглядит некстати.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Если бы нам нужно было уничтожить любой российский военный самолет, то это была бы легитимная цель ВСУ. И нам ничего бы не помешало сказать, что это были мы. Потому что это российский военный объект и где бы он ни находился – хоть в Беларуси, хоть в Белом доме. Неважно, потому что это легитимная цель для наших военных. Но здесь подрыв совершили белорусские партизаны, уничтожающие российское вооружение", — пояснил полковник запаса.

Роман Свитан подчеркнул, что Лукашенко является соучастником преступления российских окупантов в Украине.

"Лукашенко — это соучастник преступления россиян, которые убивали украинцев на Киевщине и в других областях. А Лукашенко разрешал оккупантам находиться на территории Беларуси и заходить в наше государство. Там до сих пор находятся россияне, а Беларусь передает оккупантам оружие. Он соучастник преступления и он это прекрасно понимает. Его ждет суд в Гааге. Поэтому обвинять и обзывать нашего президента он точно не имеет права", — убежден эксперт.

Роман Свитан отметил, что сейчас Лукашенко ничего не может сделать Украине, поскольку вдоль нашей границы с Беларусью возведены оборонительные сооружения.

"А потому никаких проблем это нам не принесет. А за оскорбление нашего президента это "чудо" еще ответит", — сказал полковник запаса ВСУ.

Истерика Лукашенко из-за повреждения российского самолета А-50 в Беларуси

Накануне белорусский диктатор Лукашенко заявил, что атаку на "Мачулищи" с повреждением А-50, мол, спланировали СБУ и ЦРУ, завербовав в 2014 году российского айтишника. Также он обозвал Владимира Зеленского "гнидой".

В МИД Украины подчеркнули, что наше государство не имеет никакого отношения к инциденту в "Мачулищах" и что в этой войне агрессор – это Россия.

26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи" был поврежден российский самолет А-50. Сначала пропаганда заявляла, что самолет полностью цел и не получил повреждений. Они даже опубликовали соответствующее видео. Однако впоследствии признали, что корректировщик ракетных ударов по Украине был поврежден.

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