Напавших на Шефира разыскивают с вертолетов, а лес прочесывают десятки нацгвардийцев

Предполагают, что нападавшие пришли из леса и после нападения туда же и убегали.

На место расстреле автомобиля первого помощника президента Сергея Шефира продолжаются следственные действия.

Об этом со места событий сообщает корреспондент ТСН Иван Петричак.

На месте работают десяток правоохранителей, его оцепили. Сюда вызвали коммунальщиков, которые расчистили местность от зарослей. Теперь каждый участок проходят магнитами и металлоискателями.

Предполагают, что нападавшие пришли из леса и после нападения туда же и убегали. Поэтому в воздух подняли вертолеты, чтобы найти какие-то детали. Также привлечены к сотни нацгвардийцев, которые прочесывают лес. Следователи же снимают отпечатки следов обуви. Поиски продолжаются.

Напомним, что на Киевщине обстреляли авто первого помощника президента Сергея Шефира, по предварительной информации полиции — с автоматического оружия. В машину попало 18 пуль. Сам Шефир не пострадал, а ранен его водителя, он в больнице.

Новости Украины: полицейские прочесывают лес на месте расстрела авто Сергея Шефира

На Банковой считают обстрел первого помощника президента следует расценивать как теракт. И покушение не на конкретного человека, а на команду президента в целом. Мотивы считают очевидными — выбрали именно такую цель, чтобы предупредить и запугать всю команду. Так как Сергей Шефир государственной охраной не пользовался. В ответ обещают жесткую реакцию государства.

«Имеем террористический акт. Я считаю, что это покушение не лично на Шефира, а это покушение попытку президента сломать систему. А там мотивов может быть много .. Там есть целые пласты — контабандисты, уголовные анклавы, или даже олигархические структуры», — отметил Михаил Подоляк.

А депутаты президентской фракции однозначно связывают произошедшее с его деятельностью на посту. "Слуги народа" говорят о том, что он непосредственно занимается вопросами введения санкций против агентов российского влияния и контрабандистов. Кроме того, Шефир вовлечен в деятельность «Крымской платформы». Нардепы монокоалиции считают, что за покушением могут стоять как криминальные группировки, так и российские спецслужбы.

"Слуги народа" предполагают, что нападение может быть попыткой давления и на самого президента Зеленского.

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