"Напекли паски, и тут – "подарок": что говорят люди на Харьковщине, куда РФ сбросила две авиабомбы

Россияне атаковали Дергачи на Харьковщине управляемыми авиабомбами. Одна попала вблизи спорткомплекса, где тренировались дети. Восьмерых ранили. Шестерым из них понадобилась госпитализация. Еще одна бомба взорвалась возле частных домов.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Виктории Стрельцовой.

Россияне сбросили авиабомбу возле детского спорткомплекса. В момент атаки там находились дети. Семеро из них получили ранения.

Оккупанты атаковали спорткомплекс в Дергачах

Другое место попадания – частный сектор. Россияне атаковали двор пани Ирины. Она была в доме вместе с 8-летним внуком.

"Я сначала не поняла, что произошло. Это секунды. Я подскочила сразу, чтобы убедиться, цел ли он", – вспоминает женщина.

Стол, где мальчик делал уроки, засыпан обломками. Женщина говорит, это чудо, что остался живым. У ребенка только ноги стеклом порезало.

Женщина уже пережила не один "прилет" рядом. Говорит: мечтает показать свой побитый дом дочери, которая живет в России.

"Мне хочется прислать ей это все, чтобы она увидела. Когда она сказала, что и наши, и ваши виноваты, я перестала с ней общаться", – говорит Ирина.

Ирина в своем разрушенном доме

Взрывной волной разбило и соседский дом. Анатолий получил ранение. Залепил рану пластырем и пытается хоть как-то навести порядок во дворе. Его жену Валентину до сих пор трясет после пережитого стресса. Супруги будут жить у родственников, пока не отремонтируют свой дом. Говорят: к Пасхе как раз наводили порядок в доме, планировали праздновать с детьми.

"Напекли паски, и тут – "подарок", – говорят потерпевшие.

Поврежденные дома будет обследовать комиссия, чтобы люди смогли впоследствии получить средства на восстановление. А пока разбитые крыши и окна закроют фанерой.

Дергачи на Харьковщине

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Жестокий удар среди бела дня! Российские КАБы на Харьков! Под завалами СНОВА умирают люди!

Напомним, в пятницу, 3 мая, российские военные ударили управляемыми авиационными бомбами по частным домам в Харькове. Под завалами – люди.

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