Написал книгу о драконах для сына на передовой: история добровольца Андрея Максимчука

В "Дневнике войны" в эфире "Сніданку с 1+1" рассказали историю военнослужащего Андрея Максимчука, ставшего на фронте детским писателем

Военнослужащий десантно-штурмовых войск Андрей Максимчук после начала полномасштабного вторжения пошел на фронт. Перед большим нападением россиян его младший сын имел к папе одну просьбу – написать книгу о драконах.

Даже на войне Андрей об обещании не забыл и писал историю о драконах прямо на передовой. Детальнее рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Андрей Максимчук родом из поселка Четырбоки в Хмельницкой области. Уже с шести лет крестный Андрея, тогда офицер бригады спецназа в Изяславе, брал его с собой на службу.

Андрей в детстве / Фото: Сніданок з 1+1

"И солдатами ели в столовой, бегали, прокрадывались с братом в часть, потом "получали" за это", – вспоминает боец.

После школы Андрей поступил в Национальную академию Национальной гвардии Украины в Харькове. Выучился на офицера. Потом, по назначению, переехал в Киев. Уже в столице 24 февраля 2022 года он встретил полномасштабное вторжение. Сыновей отвез к родителям на Хмельнитчину, а сам пошел в военкомат.

Военный путь Андрея

Уже 25 февраля он был в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Вместе с побратимами он противодействовал россиянам на Чернобыльском направлении. После освобождения территорий в Киевской области в начале апреля 2022 года Андрей Максимчук поехал деоккупировать территории юга Украины. Затем защитник был в составе отдельного батальона разведки ДШВ. Именно они – первые, кто перешел реку Северский Донец, и начали там работать.

Фронтовые будни / Фото: Сніданок з 1+1

"Начали прокладывать маршруты, подготавливать плацдарм к Харьковской операции", – вспоминает боец.

Одной из самых сложных задач Максимчук назвал минирование поселка Руднево. Туда должна была заехать вражеская техника. В этой задаче участвовали 5 человек. Накануне Андрея укусила змея. Температура была около сорока.

"Каждый, взяв по минам, двигались туда. Это нельзя было сделать быстро. Надо было выкопать яму, закопать мину и отступить. Крайняя точка – 130-150 метров от поселка. Уже четко было слышно голоса (оккупантов. – Ред.)", – рассказывает Андрей.

Несмотря на то, что ребят со всех сторон окружали враги, они справились. Сейчас Андрей Максимчук защищает Украину на Запорожском направлении.

Как это – писать книгу на фронте

В преддверии полномасштабного вторжения его младший сын Мирослав попросил папу написать книгу о драконах. Работа над ней уже началась на фронте.

"Я писал ее на позициях на Изюмском направлении. Я начал ее писать, когда мы зашли в Чернобыль и имели немного времени", – отмечает Андрей.

Средства, вырученные от продажи книги, пойдут на ВСУ

Рассказ Максимчук записывал в блокнот и планшет. Книгу "Путешествие по Украине и волшебный дракон" он написал за 7 месяцев.

"Путешествие по Украине и волшебный дракон" / Фото: Сніданок з 1+1

Рассказ уже вышел, его можно приобрести. Вырученные средства из каждого экземпляра идут на поддержку подразделения, в котором служит Андрей.

Когда его спрашивают о мечте после победы, мужчина искренне отвечает: хочет наслаждаться каждым днем с сыновьями, читать им книги и рассказывать им о героических поступках наших защитников.

Сыновья Андрея Максимчука / Фото: Сніданок з 1+1

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Ранее староста села в Луганской области Галина Глобчастая в "Сніданке з 1+1" рассказала, как россияне пытают несогласных с оккупацией.

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