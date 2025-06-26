- Дата публикации
Написал расписку, что женится, и сбежал: в Украине судили парня из-за секса с 15-летней
Взрослый обещал подростку жениться на ней, однако после полугода встреч просто бросил девушку.
В Днепропетровской области к 2 годам ограничения свободы приговорили парня из-за секса с 15-летней девушкой.
Об этом говорится в приговоре Синельниковского горрайонного суда Днепропетровской области от 23 июня 2025 года.
Парня обвинили в сексе с несовершеннолетней
По данным суда, взрослый парень с января по апрель 2020 года неоднократно занимался сексом с тогда еще 15-летней девушкой. Парня обвинили по ч.1 ст. 155 УК Украины, то есть половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Также с обвиняемого просили взыскать 20 тыс. грн материального ущерба и 80 тыс. грн морального.
На суде подозреваемый вину признал. Он пояснил, что может согласиться на взыскание в размере 15 тыс. грн морального вреда.
Девушка считает, что взрослый парень ее использовал
Потерпевшая на суде рассказала, что начала встречаться с подсудимым в январе 2020 года. Тогда же они занимались сексом. Девушка утверждала, что парень уже тогда пообещал ей жениться на ней. Когда об этом узнала мама потерпевшей, то пригласила парня в гости, где он написал расписку, что женится на ее дочери. Однако в мае 2020 года парень бросил ее. Когда мама девушки прочитала их переписку, в которой речь шла о сексе, то решила написать заявление в полицию. Потерпевшая отметила, что тогда она еще была ребенком и доверилась подсудимому, а он ее просто бросил. После разрыва она порезала себе руки и лежала в больнице. Также девушка консультировалась у психотерапевта в Днепре.
Что рассказали мать и бабушка девушки
Мать девушки на суде объяснила, что когда она узнала о половых отношениях между ее дочерью и подсудимым, то заставила парня написать расписку о том, что он признает, что у них был секс и он женится на ее дочери. Также там говорилось, что пара обязуется больше не иметь секса. Таким образом женщина думала, что прекратит половые отношения между своей несовершеннолетней дочерью и ее взрослым парнем. Когда парень покинул дочь, то у девушки началась депрессия и она лечилась.
Бабушка девушки рассказала, что потерпевшая тяжело пережила разрыв: она пыталась совершить суицид и даже писала прощальные записки.
Приговор суда
Суд проанализировал материалы дела и признал парня виновным по ч.1 ст. 155 УК Украины. Его приговорили к 2 годам ограничения свободы.
Также подсудимым должен заплатить девушке 20 тыс. грн морального ущерба. В остальных исковых требованиях суд отказал.
Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.