В Украине осудили лицеиста за насилие

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Глибоцкий районный суд Черновицкой области вынес приговор несовершеннолетнему ученику профессионального лицея, который изнасиловал свою одноклассницу, когда та уснула из-за сильного алкогольного опьянения, а затем сфотографировал её обнажённой и хвастался своим поступком перед друзьями.

Об этом говорится в приговоре суда от 5 ноября 2026 года.

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Алкоголь возле магазина и изнасилование в лесопосадке

Инцидент произошел 1 июня 2025 года в селе Черновицкого района. Около 14:00 тогда ещё 16-летний ученик Черновицкого профессионального лицея автомобильного транспорта встретился в центре села со своей бывшей одноклассницей (ученицей 10 класса).

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Впоследствии к ним присоединились младший брат девушки и ещё один знакомый. Парень купил в местном магазине две бутылки водки по 0,5 литра и три банки слабоалкогольного напитка «Фраголино», которые подростки распили вчетвером.

Около 18:30 обвиняемый и потерпевшая отправились на сельский стадион, расположенный за рестораном. Там девушке стало плохо из-за выпитого алкоголя — её стошнило, после чего она заснула. Воспользовавшись её беспомощным состоянием, парень перенёс одноклассницу в безлюдную лесопосадку рядом со стадионом, раздел и изнасиловал. Кроме того, он сделал четыре фотографии обнаженной девушки, находившейся в бессознательном состоянии, на свой телефон.

Хвастался перед одноклассниками и просил прощения на видео

Сама школьница из-за сильного опьянения ничего не помнила. О том, что произошло, она узнала только 9 июня от знакомого — к тому времени об инциденте уже знали посторонние люди, поскольку обвиняемый переслал снимки обнажённой одноклассницы в Telegram другу и хвастался перед сверстниками, что имел с ней интимную связь. Когда же друзья осудили его поступок, парень записал видео, на котором, стоя на коленях, просил у девушки прощения за то, что «пофоткал» её.

Мать потерпевшей узнала о преступлении случайно, прочитав переписку дочери в мессенджере, после чего обратилась в полицию.

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На суде обвиняемый свою вину в изнасиловании не признал. Он утверждал, что якобы лишь нашел одноклассницу в овраге полуодетой, сфотографировал её, одел и разбудил, а друзьям соврал о половом акте, «чтобы повысить свой авторитет». Однако судебно-медицинская экспертиза, данные геолокации телефона, переписка и показания подростков полностью опровергли его версию.

Приговор суда

Наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 152 УК Украины (изнасилование несовершеннолетней), составляет от 7 до 12 лет лишения свободы. Однако суд применил ст. 69 УК Украины, учитывая несовершеннолетний возраст обвиняемого, отсутствие предыдущих судимостей, воспитание в неполной семье и положительные характеристики (в частности, то, что с 9 лет парень служил пономарем в церкви).

Суд постановил:

признать молодого человека виновным по ч. 3 ст. 152 УК Украины и назначить ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы ;

до вступления приговора в законную силу оставить его под ночным домашним арестом (с 22:00 до 06:00);

удовлетворить гражданский иск потерпевшей и взыскать с обвиняемого (а в случае отсутствия у него собственного имущества — с его матери) 300 000 гривен в качестве компенсации морального вреда;

взыскать в пользу государства 8000 гривен расходов на проведение экспертиз.

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судебных решений

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