Напоили водкой и вывезли в лес: в Тараще изнасиловали 16-летнюю девушку

С подозреваемым несовершеннолетняя была знакома ранее.

В городе Тараща Киевской области изнасиловали 16-летнюю девушку.

С подозреваемым несовершеннолетняя была знакома ранее.

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Об этом ТСН.ua сообщили в Отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Это событие, по нашим данным, произошла в Тараще. Уже проводим расследование. Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований. Все участники установлены и предоставляют показания по поводу своих версий и обстоятельств происшествия. Назначены соответствующие судебные экспертизы, а также принимаются меры, направленные на установление причин и условий, способствовавших обстоятельствам указанного события и его последствиям", — рассказала нам начальница отдела коммуникации полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

Сотрудникам полиции девушка сказала, что двое мужчин посадили ее в машину и увезли в неизвестном направлении. Второй мужчина вышел по дорогое.

В то же время источники ТСН.ua отмечают, что, по предварительным данным, девочка сама согласилась сесть в машину, поскольку с подозреваемым уже была знакома ранее.

Позже злоумышленник заехал еще за тремя детьми в возрасте около десяти лет и купил в магазине бутылку водки. Они приехали на пруд, где мужчина начал поить детей водкой. Затем десятилетних мальчиков он отвез домой. Потом, повернув в лес, мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку в безлюдном месте.

Напомним, сестры, которых родной отец превратил в секс-рабынь, вместо того, чтобы жить обычной жизнью старшеклассниц, вынуждены скрываться. Виновники сих пор не наказаны, суд затягивается третий год.

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