"Напоминает ОРВИ в тяжелой форме": академик рассказал об опасности штамма "Дельта"

Штамм сейчас активно циркулирует на территории страны.

Штамм коронавируса "Дельта", циркулирующий в Украине, агрессивен, но не совсем похож на первоначальный COVID-19.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко.

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"Мы имеем дело с агрессивным штаммом коронавируса. Течение заболевания и симптомы немного отличаются от тех, которые были раньше. Он ("Дельта"-штамм — Ред.) очень напоминает острое респираторное заболевание в тяжелой форме. В конце концов, люди не сразу могут понять, или заболели коронавирусом, или это просто простуда", — говорит академик.

По словам специалиста, активируются вирусы, ранее занесенные в организм, начинается насморк, присоединяется кашель. Впрочем, отмечает Комиссаренко, во многих случаях COVID-больные уже не теряют чувство запаха и вкуса.

Академик Сергей Комиссаренко о прогнозируемой статистике и распространении коронавируса

"Вроде бы это другое заболевание. Я думаю, это общий принцип мира, который позволяет распространяться вирусу", — говорит Сергей Комиссаренко.

Как сообщалось, коронавирусная болезнь сейчас ведет себя достаточно коварно. Поэтому температура 37 градусов на 6-7 день болезни и нормальная сатурация – это еще не повод для радости, ведь состояние пациента уже через день-два может резко ухудшиться и он может попасть в больницу с сильным поражением легких.

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